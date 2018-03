Dia de palhaçada e diversão no interior

Está passando pela região de Sorocaba? Então prepare-se para viver momentos de alegria e muita diversão, pois neste sábado, a partir de 16h38, será realizada a 4ª Palhaceata Sorocabana em Comemoração ao Dia Nacional do Circo & Cortejo de Abertura da 5ª Semana do Circo em Votorantim.

Pode ir normalzinho mesmo ou colocar acessórios para participar, vale tudo, que tal usar um nariz vermelho ou sapato bem colorido, não importa, o que importa é se divertir, pois palhaçada é o que não via faltar. E além disso, a intenção do evento, que é uma festa, é mostrar a importância da arte circense, que vive para fazer rir.

A Palhaceata & Cortejo começará com um cortejo pelo centro da cidade de Votorantim, que fica grudadinha a Sorocaba. A saída ocorrerá na Praça ao Lado do Terminal de ônibus de Votorantim. Depois, na Praça Lecy de Campos, todo mundo poderá conferir números e esquetes circenses. Ao todo serão nove dias de atrações nacionais e internacionais, programadas para esta 5ª Semana do Circo em Votorantim.

Serviço: