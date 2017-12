Curso de perfumista para crianças

por Fernanda Araujo



Nariz Aprendiz – Perfumaria Paralela

Ministrado por Alessandra Tucci, especialista em fragrâncias, o curso visa o despertar sensorial e estimula a memória olfativa. A atividade realizada no viveiro Sabor de Fazenda inclui também um passeio entre as mudas com a herborista Silvia Jeha, lanchinho e plantio de uma erva usada na perfumaria. Sim, a atividade é para crianças, meninos e meninas de 8 a 12 anos.



ONDE: Viveiro Sabor de Fazenda. Av. Nadir Dias de Figueiredo, 395. Inf.: 3853-7576.

QUANDO: Sáb. (5), 9h30/13h. QUANTO: R$ 198. www.perfumariaparalela.com.br

Para entender melhor como é este curso, conversamos com Alessandra Tucci, a especialista de fragâncias:

Como você ingressou no mundo dos perfumes?

Me tornei uma especialista em fragrâncias, pois atuei 20 anos nesse segmento em diferentes áreas. Além de avaliadora olfativa, trabalhei com mestres perfumistas da perfumaria internacional e nacional. Participei de inúmeros projetos em perfumaria no Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, México, Paris e Nova Iorque. Ocupei posições de diretoria na América Latina em algumas das maiores casas de fragrâncias do mundo, como a Suiça Firmenich e a americana IFF, e hoje sou sócia-fundadora da Perfumaria Paralela, empresa de inovação e estratégia em perfumaria que detém a licença exclusiva da Escola Francesa – Cinquième Sens no Brasil. O objetivo dessa parceria é trabalhar para disseminar a Cultura da Perfumaria, por meio de cursos, palestras e workshops incentivando a inovação.

O que é o Nariz Aprendiz?

É a nossa menina dos olhos, o primeiro curso de fragrâncias para crianças. Uma atividade cultural e divertida com o objetivo de despertar os sentidos e estimular a memória olfativa entrando em contato com o mundo das fragrâncias e dos seus ingredientes.

Qual o objetivo de um curso de fragrância para crianças?

Oferecer uma alternativa cultural e de lazer para os pais e crianças de São Paulo. Como executiva, convivi com profissionais do mundo todo e percebi que países como a França, Estados Unidos e Cingapura possuem uma oferta muito maior de atividades culturais para as crianças. Além disso, contamos com a experiência internacional do Nariz Aprendiz que já acontece na França e Cingapura e é um grande sucesso.

Sabemos do seu potencial como atividade lúdica e acima de tudo, educativa e integrativa. Existe uma significativa parcela de pais buscando novas alternativas culturais e divertidas para comemorar o aniversário dos seus filhos, por exemplo, privilegiando o contato entre as crianças, a experiência, já que eles cheiram ingredientes, conhecem produtos in natura, fazem exercícios sensoriais que treinam o olfato e podem até mesmo fazer o seu próprio perfume, eles adoram.

Quando se fala em perfumaria da impressão de cosmético. Por que, então, fazer o curso em um viveiro?

Como 70% do paladar vem do olfato, esse sentido adquire importância fundamental na sociedade moderna, pois sabemos da importância de educar e despertar os sentidos para que as crianças estejam mais abertas à experimentação de novos odores e alimentos, aguçando a percepção do seu olfato e paladar e até melhorando a qualidade da suas escolhas alimentares, já que os dois sentidos estão intimamente ligados.

O Sabor de Fazenda é um lugar mágico e muito especial em São Paulo, alinhado com nossos princípios e proposta para o Nariz Aprendiz, temos muita admiração pelo trabalho feito por suas fundadoras e as crianças terão oportunidade de conhecer os ingredientes in natura, em um ambiente rico em experiências sensoriais.

O Nariz Aprendiz é acima de tudo diversão com cultura, um despertar que reúne e aproxima crianças em tempos ditados pela tecnologia

O que é a Perfumaria Paralela?

A Paralela é uma empresa que atua em duas frentes:

1. Assessoria empresarial, onde atendemos clientes em projeto feitos sob medida na categoria de perfumaria, dentre eles: Natura, O Boticário, Symrise, Vollmens, CPL Packaging, L’Occitane entre outros. Nós percebemos que o conhecimento sobre perfumes e a inovação na categoria de perfumaria era um desafio crescente apesar da importância do mercado brasileiro no cenário global e da paixão dos brasileiros por esse tipo de produto. Para preencher essa lacuna, integrei minhas habilidades técnicas e estratégicas adquiridas ao longo dos meus 20 anos de experiência à uma ampla rede mundial de parceiros e contatos no setor e desenhei a Paralela, para atuar em parceira com empresas que queiram participar desse mercado de forma relevante e diferenciada.

2. Cultura da perfumaria: temos a licença exclusiva da tradicional escola francesa de perfumaria Cinquième Sens no Brasil, e o objetivo de promover a cultura da perfumaria para apreciadores dessa arte, capacitar profissionais da área que necessitam reciclagem e aprofundamento técnico e capacitar jovens que desejam ingressar na área, considerando que o Brasil é o maior mercado do mundo em consumo de perfumes, há uma necessidade real de formar mão de obra capacitada para atuar nesse mercado.