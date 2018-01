Criançada feliz, Parque da Mônica vai voltar

Em sua conta no Twitter, o cartunista Mauricio de Sousa deixa um importante recado: “Agora E oficial, pessoal. O Parque da Mônica vem aí não Market Shopping SP. O filho Mauro está à frente do projeto”.

É isso mesmo, o Parque da Mônica, que fez a alegria de tantas crianças por 17 anos no Shoppping Eldorado, voltará a funcionar em São Paulo. Ainda não informaram data de início das atividades, mas a criançada já pode começar a comemorar. Nenhum detalhe foi divulgado, o que será feito em breve.

O novo empreendimento chegará ao Market Shopping ocupando o lugar do antigo O Mundo da Xuxa, que fechou as portas no começo desse ano. A torcida toda agora é para que o novo Parque da Mônica não demore a abrir suas portas e que chegue nos moldes do antigo, com os brinquedos desenvolvidos para crianças pequenas, mas que não deixava de lado os adultos responsáveis, que podiam se divertir com os pequenos.