Cineclubinho do CineSesc exibe primeiro episódio do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ e do ‘Mundo da Lua’

O CineSesc promove todo domingo uma sessão especial para a criançada. A cada sessão um filme diferente com diversão garantida. É o que promete a atração deste domingo, 24, com a exibição dos primeiros episódios dos dois programas mais marcantes para o público jovem dos anos 1990. Estão na programação o Castelo Rá-Tim-Bum e o Mundo da Lua.

As duas produções fizeram enorme sucesso na época e até hoje seus inúmeros fãs morrem de saudade. E para relembrar a turminha que fez história da tevê, será exibido o primeiro episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, o Tchau, não! Até Amanhã! Nele, Pedro, Biba e Zeca conhecem Nino, o menino de 300 anos, e sua família, Dr. Victor e Morgana, e todos os outros moradores do castelo.

Na sequência vem o primeiro episódio do divertido Mundo da Lua, que tinha como título Bem-vindos ao Mundo da Lua, onde vamos conhecer a família do Lucas Silva de Silva. O garoto estava comemorando 10 anos e ganhou de presente do seu avô um velho gravador, que passa a utilizar para gravar o seu diário. É aí que a história vai começar e muitas aventuras iríamos viver junto com essa doce família.

Bem, todo a postos para conferir essas delícias no CineClubinho no CineSesc! E atenção, a diversão começa às 11h, mas precisa chegar meia hora antes para pegar o ingresso, que é gratuito.

CINECLUBINHO

CineSesc. Rua Augusta, 2.075. Telefone 3087-0500.

Domingo, 24, 11h. Grátis – retiradas de ingressos meia hora antes das sessão