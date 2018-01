‘Cinderela’ está entre as atrações para a criançada no fim de semana, veja outras

Não é só de Lollapalooza que São Paulo vai viver neste fim de semana. Muitas atrações, de diversas áreas estão na programação cultural da cidade. Claro que a criançada não vai ficar a ver navios, terá sim muitos eventos para a distração da molecada. É só querer sair de casa, vamos lá, nada de corpo mole e confira aqui algumas dicas que podem agradar. Boa diversão!

No cinema, entrou em cartaz esta semana a nova versão do clássico Cinderela, agora com atores mesmo, nada de desenhos. Dirigido por Kenneth Branagh, o longa não impressiona tanto quanto anunciava. A história é praticamente a mesma da animação, conta a história da pobre menina que, com a morte do pai, fica à merce da malvada madrasta. No elenco, Lily James vive a linda e atormentada Gata Borralheira, Richard Madden é o belo e humilde príncipe e Cate Blanchett, a cruel madrasta, mas sempre elegante. Os efeitos especiais são um destaque à parte, mas tem também o sapatinho perdido na noite do baile real, que é magnífico, cravejado de cristais Swarovski.

Ah! E tem a esperada exibição do curta Frozen: Febre Congelante, que traz de volta os personagens Elsa, Kristoff, Anna e Olaf. A garotada vai amar.

Em teatro são muitas as peças em cartaz, vale dar uma conferida no Divirta-se, do Estadão, que traz a programação completa. Mas eis aqui algumas opções, como o espetáculo Cocô de Passarinho. Inspirado no livro homônimo de Eva Furnari, conta a história dos habitantes de uma pequena cidade que se encontram todos os dias na praça e conversam sobre …. o cocô dos passarinhos. A peça tem direção de Anie Welter e está em cartaz no Teatro J. Safra (R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042), com sessões aos sábados e domingo, às 16h. R$ 20/R$ 40.

Tem ainda uma mostra da Cia. Articularte, que comemora 15 anos. Neste domingo haverá apresentação do espetáculo A Cuca Fofa de Tarsila, de Dario Uzam e Surley Valério. A sessão começa às 15h30, no Espaço Promon (Av. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi. Inf.: 4003-1212). R$ 40.

No Itaú Cultural a pedida é outra, trata-se do projeto Se Essa Rua Fosse Nossa, que tem atrações, às 12h, 14h e 16h, oficina ‘Brincantinho Pais e Filhos’; e, às 19h, show Tradição Improvisada, com Nelson da Rabeca e Thomas Rohrer. O endereço é Rua Leôncio de Carvalho (esquina com Av. Paulista). As atividades serão no domingo, a partirdas 11h. Grátis (show, senha 30 min. antes).

E circo, tem? Tem sim, que tal conferir as divertidas apresentações do Circo Zani? A trupe resgata números que fazem parte de seu repertório, inspirados na cultura cigana, com malabarismo, acrobacias e uma divertida banda, que faz todo mundo participar do show. As sessões serão sábado e domingo, às 18h, no Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700). R$ 6 a R$20.

E, como já virou tradição, o MIS realiza sua Maratona, que conta com espetáculos, shows, jogos, oficinas e números circenses completam. É tudo gratuito, só chegar lá, Avenida Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. O evento será domingo, a partir das 10h. De graça, confira!