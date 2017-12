Canções de clássicos da Disney ganham versão heavy metal

Acaba de ser lançado nos Estados Unidos álbum que traz uma versão inusitada, em heavy metal, para algumas canções de clássicos da Disney.

A banda convocada para a tarefa ganhou o nome de D-Metal Stars e tem na formação Mike Vescera, vocal (Obsession, ex-Yngwie Malmsteen), Rudy Sarzo, bateria (ex-Quiet Riot e Ozzy Osbourne), John Bruno, guitarra (Obsession) e BJ Zampa, bateria (ex-Dokken).

Ao todo são 11 faixas, com uma introdução e ainda um medley, mas tem I See the Ligh’ (Enrolados), A Whole New World (Aladdin), Beauty and the Beast (A Bela e a Fera), Under the Sea (A Pequena Sereia), Go the Distance (Hércules), Can You Feel the Love Tonight (O Rei Leão), When You Wish Upon a Star (Pinóquio).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quer ter uma ideia de como ficou? Confira, então, trecho da versão metal para Beauty And The Beast, de A Bela e a Fera.