Álbum de figurinhas da Copa do Mundo

por Fernanda Araujo

TROCA| sexta-feira tem figurinhas da Copa nas bancas

ÁLBUM

O álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 chega às bancas em todo território nacional a partir do dia 8 de abril, mas na sexta-feira (dia 4) as figurinhas já estarão à venda. As informações são da assessoria de imprensa da Panini, editora que publica o álbum desde 1970.

As 32 seleções participantes do torneio são representadas em desenhos gráficos que ‘saltam aos olhos’ e imagens em figurinhas dos maiores astros do futebol mundial. Cada seleção é representada por 19 cromos distribuídos em duas páginas, com informações sobre a pontuação e classificação nas eliminatórias, tabela de jogos da fase de grupos, com indicação de datas e locais dos jogos e espaço para preencher os resultados, além do nome do país em 10 idiomas. O escudo de cada time constitui um cromo especial metalizado com efeitos holográficos. Ao todo são 640 cromos, incluindo 40 especiais.

Há também uma tabela geral para acompanhar a disputa desde a fase de grupos até a grande final, em 13 de julho, no Rio de Janeiro, além de imagens dos estádios e arenas que sediarão a competição, e figurinhas especiais metalizadas que retratam a bola oficial, a taça, entre outros importantes ícones do torneio.

A coleção 2014 contará também com a versão online, hospedada diretamente no site da FIFA (http://www.fifa.com/stickeralbum/), que estará no ar a partir de 15 de abril. O álbum online contará com 11 figurinhas de jogadores de cada seleção entre outras, totalizando 391 cromos. Para completar a coleção virtual, o usuário deverá digitar os códigos encontrados no verso das figurinhas especiais da coleção, visitar e interagir com o site da FIFA, além de poder trocar online com outros usuários.

Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014

Formato: 23,2 x 27 cm

Estrutura: 80 páginas

Distribuição: nacional

Preço do álbum – brochura: R$ 5,90

Preço do álbum – capa dura: R$ 24,90

Preço do envelope com 5 cromos: R$ 1,00

Lançamento envelopes: nas bancas a partir de 4/04/2014

Lançamento álbum: nas bancas a partir de 8/04/2014

Cromos

Total de cromos: 640

Cromos especiais: 40 (metalizados, com efeito holográfico)

Aplicativo para os Colecionadores

Para auxiliar o colecionador a completar seu álbum de figurinhas físico e aproveitar ao máximo o intenso movimento de troca de figurinhas que tomará as ruas, praças, escolas e empresas por todo o País, a PANINI disponibilizará o Panini Collectors App – para ser baixado gratuitamente nas principais plataformas móveis, disponível em 11 línguas. Trata-se de um aplicativo exclusivo para smartphones e tablets. Após instalado, o dispositivo funciona como um checklist da coleção, indicando os cromos já colados, os repetidos e aqueles que ainda faltam. O aplicativo contará com opções para o usuário compartilhar a relação de cromos repetidos e faltantes com seus amigos nas redes sociais.

CARD

A partir de 25/4 chega a coleção de cards oficiais Adrenalyn XL Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, com 416 cards, das 32 seleções participantes da competição mundial.

Adrenalyn XL Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014

Formato do card: 63 x 89 mm

Preço do envelope com 6 cards: R$ 4,90

Formato do porta-cards: 245 x 300 mm – 52+4 páginas – plástico

Formato do game board: 225 x 292 mm – 4 + 2 páginas – capa triplex 250 g

Lançamento: 25/04/2014

Total 416 cards:

210 cards em cartão

206 cards especiais:

82 pantone fluorescente

63 foil

56 holográfico

5 lenticular

Aguardem: logo, logo trocaremos mais figurinhas!