O que fazer no fim de semana?

por Fernanda Araujo

OFICINAS

Arte para Crianças

No sobrado de Shu En Ling, os cômodos viram ateliês de artes, com atividades em cera, vela, tinta, lã, linha e madeira. A aula da chinesa, porém, vai além das artes plásticas. 120 min. Rec. da produção: 3 a 13 anos. R. Medeiros de Albuquerque, 42, V. Madalena, 3812-5350. 3ª, 4ª e 6ª, 9h, 14h e 16h. R$ 480, por mês (1 vez por semana, inclui material).

Fábrica Divertida de Delícias

A escola exclusiva para criança durante a semana, tem um horário para pais e filhos cozinharem juntos, aos sábados. Amanhã (5), por exemplo, aula de tortas e quiches; dia 12/4, bolos caseiros com receitas da vovó; 26/4, escondidinhos; 10/5, festival de lasanhas com massa caseira; 17/5, pães caseiros; 24/5, hambúrgueres gourmet; 31/5, pizzas. 120 min. Rec. da produção e do Divirta-se: 4 a 12 anos. Minichefs (FOTO). R. Fiandeiras, 828, V. Olímpia, 3582-5088. Sáb., 10h30. R$ 120 (criança + responsável).

PARQUES

Casa de Pedra

Para quem cansou de fazer ginástica subindo nos móveis da casa, a melhor opção é o ginásio da Casa de Pedra, com vários circuitos de escalada. Crianças e iniciantes, porém, precisam do auxílio de um adulto para fazer a segurança, isto é, comandar as cordas durante a subida e a descida, o que pode ser feito pelos pais, após breve explicação, ou por monitores (neste caso, agendando três dias antes). Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 6 anos. Ginásio. R. Venâncio Aires, 31, Água Branca, 3875-1521. 9h/23h (sáb., dom. e fer., 14h/20h). R$ 40 (até 12 anos), a diária com equipamento (monitor, R$ 40, 2 horas; R$ 20, hora adicional (é necessário agendar).

Sabina Escola Parque do Conhecimento

No museu educativo, o esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real (único na América Latina) divide espaço com 150 atrações, como o simulador de fenômenos da natureza, planetário, mesas com fósseis táteis, pinguinário e experimentos de óptica. O passeio deveria estar no currículo de todas escolas. Mas leve lanche, pois não há lanchonete. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se : a partir de 4 anos. [R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), Paraíso, S. André, 4422-2000. Sáb. e dom., 12h/18h. R$ 10 (grátis para crianças de até 5 anos e deficientes físicos); ou R$ 15 Sabina + planetário).

O Mundo da Xuxa

Entre as atrações, há carrossel da Turma, circuito de obstáculos, gira-gira de xícaras, trenzinho, simulador X e bosque dos duendes (uma montanha russa que termina na água). Até 27/4, gincanas no projeto Páscoa Mágica. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 3 anos. [ROTTEXTOBOLD]Shop. SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Interlagos, 5541-2530. 5ª a dom., 10h30/16h30 (sáb., dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª; dia 17/4 está fechado para o público; abre também dia 21/4). R$ 93, crianças e adultos (R$ 260, pacote para quatro pessoas). Grátis para deficientes.

TEATRO

Estreias

Chapeuzinho Vermelho

Na versão moderna, o lobo sobre bullying na escola, onde ganha o apelido de ‘lobo mau’. Chapeuzinho cai na real e percebe que desobedecer a mãe não é legal e vovó… bem, só assistindo. Dir. e interpret. Pitty Webo. Com Kadu Moratori e Heloísa Migliavacca. 55 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 27/7.

Dinossauros

Um menino chamado Lukas encontra valiosos objetos em um lixão. Entre eles, um ovo misterioso, que vende à amiga Nicole. De Paula Giannini. Dir. Amauri Ernani. Com Andreza Crocetti, Bianco Bologna e Sido Calesso. 60 min. Rec. da produção: de 1 a 8 anos. Livraria da Vila. Shopping Pátio Higienópolis. Piso Pacaembu. Av. Higienópolis, 618, 3660-0230. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 1º/6.

Reestreias

O Fantasma do Som

Na novela radiofônica da ótima Banda Mirim, o cego Pino Azambuja luta para salvar da falência o estúdio do pai, onde mora uma assombração. Texto e dir. Marcelo Romagnoli. Com os atores-cantores Alexandre Faria, Claudia Missura, Edu Mantovani e outros. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (270 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. R$ 8. Até 27/4.

A Rainha Procura…

No espetáculo de improviso da Cia. do Quintal, sai o campo de futebol e entra o tabuleiro de xadrez. Deprimida após perder uma batalha, a Rainha abre espaço para novas peças e dois palhaços se candidatam: um como rei e outro como bobo da corte. A soberana se empolga e propõe desafios. Cabe à plateia interagir, ‘jogar’ e definir quem vai ou fica. Dir. Cesar Gouveia. 50 min. Rec. da produção: livre. [ROTTEXTOBOLD]Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom. , 16h. R$ 30. Até 1º/6.

Última semana

O Jovem Príncipe e a Verdade

Para conquistar a mão da jovem amada, um príncipe recebe a missão de encontrar a ‘verdade’. Assim parte pelo mundo, ao lado de um divertido contador de histórias. Dir. Regina Galdino. Com Gerson Steves, Leonardo Santiago e outros. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (273 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até dom. (6).

Em cartaz

Agora eu era o Herói

Um menino tímido aproxima-se de uma garota que tenta convencê-lo de seguir viagem com ela e sua família. Assim, o garoto enfrenta seus primeiros desafios de adolescente, como a tormento da escolha, a dor da separação e a descoberta do amor. Dir. Rodrigo Audi. Com Hercules Morais, Marcelo Diaz e Rita Pisano. Cia. UM de Teatro. 55 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h30. R$ 12. Até 18/5.

Alice – O Musical

Livremente inspirado no clássico de Lewis Carroll, espetáculo ganha efeitos especiais. Alice, por exemplo, cresce diante do público e bonecos manipulados dão um tom mais lúdico à produção. Tudo começa quando a menina fica entediada por ser grande demais para algumas coisas e pequena demais para outras, e resolve ter um mundo só seu. Dir. Max Oliveira. Com Fernando Marianno, Marina Costa, Márcio Godoy e Adriano Tunes. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Fernando Torres (687 lug.). R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, 2227-1025. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 27/4.

Brincar de Pensar

Produzido a partir de oito contos de Clarice Lispector, montagem reúne várias linguagens cênicas para ‘dialogar’ com as crianças sobre o ato de entender, perguntar, imaginar, duvidar e sentir. Dir. Vanessa Bruno. Com Isabel Wilker, Livia Vilela e Cesar Genaro. 50 min. Rec. da produção: a partir de 7 anos. Shopping JK Iguatemi. Livraria da Vila (125 lug.). Av. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 5180-4790. Sáb. e dom., 15h. R$ 30. Até 27/4.

Chapeuzinho Vermelho

Na clássica história, a menina leva uma cesta de doces para a vovó, mas é surpreendida por um lobo malvado, fugitivo de um zoológico. Dir. Paolino Raffanti. Com Talita Brasil, Paulo Cavalcante e outros. 60 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 2 anos. Teatro Ruth Escobar. Miriam Muniz (90 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Dom., 16h. R$ 40 (R$ 15, antecipado até 1h antes). Até 27/4.

Círculo das Baleias

Prestes a ser devorado por tubarões, um filhote de baleia jubarte é salvo por Gardel, um animado pinguim. A montagem do grupo Pia Fraus tem Wanderley Piras na direção e bonecos de Célia Catunda (de ‘Peixonauta’). 60 min. Rec.: livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Entre as estações Sé e São Bento de metrô. Dom., 11h. R$ 10. Até 27/7.

Classificados

O que aconteceu com os bichos, há alguns anos, quando foram proibidos de atuar no circo? Na rua, um leão e um urso se vestiram de gente e partiram em busca de uma recolocação no mercado. A ótima peça da Cia. La Mínima tem história original e números circenses tradicionais e gostosos. 50 min. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: a partir de 2 anos. Sesc Pompeia. Teatro (376 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 8. Até 1º/5.

Construtório

Três operários em fim de expediente permanecem no trabalho por conta de uma tempestade súbita. No local, dão vida aos objetos – como em ‘Sonhatório’, montagem anterior. Com a Cia. Truks. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (100 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 15h e 17h. R$ 10. Até 1/5. Também dia 21/4, 15h e 17h; e 1º/5, 15h e 17h.

Coquetel de Fadas

No meio da floresta, Chapeuzinho, Cinderela e Branca de Neve buscam objetivos diferentes quando, de repente, cada uma perde um pé de sapato. Diante dos fato, a chegada ao reino de ‘Maçaland’ e o encontro com o tão sonhado príncipe fica cada vez mais distante. Texto, dir. e interpret. Alexandra Golik (da Cia. Le Plat du Jour). Com Layla Ruiz. 60 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos. Teatro Viradalata (273 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 12h. R$ 30. Até 31/5.

Dinossauros Br

Um dinossauro tem a difícil tarefa de evitar que o céu caia e destrua o mundo. A fábula sobre preservação ambiental e contada por meio de teatro de sombras. Dir. André Di Paulo. Com Raquel Araújo e Luciana Riccio. Grupo Guardiões dos Sonhos. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro Leopoldo Fróes (105 lug.). R. Antonio Bandeira 114, Santo Amaro, 5541-7057. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 20/4.

O Gigante Egoísta

Depois de sete anos na casa de um amigo, o Gigante descobre que crianças invadiram seu jardim. A adaptação de um dos poucos textos infantis de Oscar Wilde foi publicado no livro ‘O Príncipe Feliz e Outras Histórias’, de 1888. O trabalho do grupo carioca Artesanal Cia. de Teatro recebeu indicações para vários prêmios durante a temporada no Rio de Janeiro. Dir. Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves. 45 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos. Em dois espaços: Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. E Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 8. Até 27/4.

O Ilha do Tesouro

Na busca pelo tesouro, todos ajudam o pirata: pais e filhos passam por labirintos, túneis e escorregadores. Texto e dir. Ricardo Karman. Com Mário De La Rosa, Xande Mello, Ellen Regina e outros. Kompanhia Teatro Multimídia de São Paulo. É recomendado levar lanterna. 100 min. Rec. da produção e do Divirta-se: crianças de 7 a 12 anos e adultos. Teatro do Centro da Terra (27 duplas). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. Dom., 11h. R$ 100, 1 adulto + 1 criança. Até 27/7.

Medinho, Medão

Rafa é um menino que vive com vários medos: medo de cair da cama, de formiga, de elevador. Um dia, sua irmã esquece de buscá-lo na escola e ele cai em um sono profundo, no qual descobre que ter medo não é uma vergonha, mas um desafio. Texto e dir. Alexandra Golik. Com Diego Rodda e Marco Barretho. 60 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Teatro Viradalata (273 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Dom., 12h. R$ 30. Até 25/5.

As Notas de Luísa

Com a ajuda de um amuleto, Luísa viaja para sete estados em busca da música, que desapareceu. A peça é um pouco parada, mas vale pela construção do cenário com desenhos criados ao vivo e projetados na tela. Com Rose de Oliveira. Cia. de Arte KNU. 60 min. Rec. da produção: livre. Biblioteca Paulo Setúbal. Teatro Zanoni Ferrite (204 lug.). Av. Renata, 163, V. Formosa, 2216-1520. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 20/4.

Pedro e o Lobo

Baseado na obra de Sergei Prokofiev, o conto apresenta os instrumentos de uma orquestra enquanto trata das aventuras de um menino em busca de um lobo. A história é contada com a técnica do teatro de luz negra, característica marcante da Cia. Imago de Animação. Adapt. e dir. Fernando Anhê. Com trilha sonora do maestro Jamil Maluf. 55 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos. Shopping Pátio Higienópolis. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 30. Até 29/6.

Peter Pan e Wendy

A cama vira casa, que vira navio, que ganha uma vela de edredom. Tudo é muito rápido na adaptação da Cia. Le Plat Du Jour. Dir. Pedro Pires. Com Alexandra Golik e Carla Candiotto. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 5 anos. 75 min. Teatro Alfa. Sala B (200 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 13/4.

Pinóquio

Como no clássico, o boneco de madeira quer virar gente, mas precisa parar de mentir. Texto, dir. e interpret. Fernando Lyra Jr. Com Cibele di Martin e outros. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (70 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Dom., 17h30. R$ 40. Até 25/5.

Pluft, o Fantasminha

Na adaptação do texto de Maria Clara Machado, um fantasma que tem medo de gente aproxima-se de uma menina que fora sequestrada por um pirata. Dir. Jean Dandrah. Com Rogério Silvestre, Maria Eduarda Machado e outros. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 15h30. R$ 40. Até 26/4.

Reciclópolis

Um lixão a céu aberto criado pela própria população, gera o maior furdúncio em Reciclópolis. Em busca de uma solução para o problema, o diretor Ricardo Maia (Circo Roda) utiliza números circenses e música clássica em ritmo eletrônico. 75 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. |Teatro Viradalata (273 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 19h. R$ 20. Até 6/4.

Rei Leão

A montagem tem efeitos cenográficos ousados, responsáveis por conduzir a plateia à savana africana com a passagem dos animais nos corredores do teatro. Não é para crianças, mas as maiores gostam. Dos 53 atores, 11 são da África do Sul. Teatro Renault. Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 2846-6060. 4ª a 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 14h e 18h30. R$ 50/R$ 270. Até dezembro.

O Rinoceronte, a Lua e o Tonel

Inspirada em contos de Peter Bichsel, a narrativa traz um rinoceronte que surgi para inspirar a humanidade incrédula, a lua que embala as divagações de uma avô e um tonel misterioso que ganha vida da tentativa de provar que a Terra é redonda. Dir. Ramiro Silveira. Com Fernanda Mandagará, Maira De Grandi e Mariana Mantovani. 40 min. Rec. da produção: livre. MuBE. Teatro (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. Sáb., 15h; e dom., 11h. R$ 30. Até 27/4.

Os Saltimbancos

Um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha partem para a cidade grande para formarem uma banda. De Sérgio Bardotti. Adapt. Chico Buarque. Dir. Paolino Raffanti. Com Cristiane Alves, Maira Machado e outros. 50 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 2 anos. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (380 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb., 17h30. R$ 40 (R$ 15, antecipado até 1h antes). Até 28/6.

São Jorge Menino

Responsável por trabalhos emblemáticos como ‘As Bastianas’ e ‘Barafonda’, a Cia. São Jorge de Variedades prepara-se para apresentar ‘Fausto’, de Goethe. Enquanto isso, encara o desafio do primeiro infantil, com um com texto de Ilu Krugli. Na peça, um garoto confundido com São Jorge luta com dragões na tentativa de salvar uma moça no alto de um prédio. 60 min. Rec.: a partir de 4 anos. Sesc Belenzinho. Praça (120 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 17h. Grátis. Até 6/4.

O Senhor das Chaves

O monólogo encenado pelo ex-parlapatão Alexandre Roit usa a astúcia do circo ao falar de um marinheiro sem memória. Dir. Pedro Pires. Trilha sonora original de André Abujamra50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 20/4.

Os Três Porquinhos – O Musical

Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. Com Maíco Silveira, Caio Insabrald e outros. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 17h; e dom., 15h30. R$ 40. Até 27/4.

Especial

O Anjo e a Princesa

Vaidosa, uma princesa manda cortar todas as flores do bosque para enfeitar o salão para sua festa. E dá trabalho para seu anjo protetor. Com a ótima Cia. Sobrevento. 60 min. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 2 anos. Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito S. Alves de Mattos, 1.000, Pq. do Carmo, 2523-9200. Dom., 13h (extra dias 21/4 e 1º/5). R$ 7, valor de acesso à unidade. Até 1º/5.