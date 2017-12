Novo trailer mostra o encanto do filme ‘A Bela e a Fera’, com Emma Watson

Com a estreia se aproximando, um novo trailer do filme A Bela e a Fera foi divulgado nesta terça, 31. Nele, dá para ver que a história do desenho será mantida quase que completamente. Vemos Bela (Emma Watson) no castelo da Fera (Dan Stevens), o truculento Gaston (Luke Evans) e todos os outros personagens, as