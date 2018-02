Urubu é nova polêmica da Bienal

Marcela Spinosa

As atenções da 29ª edição da Bienal de São Paulo ficaram voltadas na quarta-feira, 22, para duas instalações: Bandeira Branca, do artista plástico brasileiro Nuno Ramos, e El alma nunca piensa sin imagen ( A alma nunca pensa imagens), do argentino Roberto Jacoby. A primeira recebeu a visita de investigadores da Delegacia do Meio Ambiente. Eles queriam verificar se os três urubus que fazem parte da peça têm autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) para estarem expostos. A outra foram os painéis dos candidatos à Presidência José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT).

Estas são as mais novas polêmicas desta edição. A primeira foi criticada antes mesmo de a mostra ser aberta à imprensa – ao público será neste sábado.

A curadoria da Bienal recebeu na terça-feira, 22, às 16 horas os investigadores da Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil no prédio no Parque do Ibirapuera, na zona sul. “Queremos a autorização do Ibama e ver se os urubus estão sendo bem tratados”, disse o investigador Mickey Alexander Santos.

Os animais ficarão até 12 de dezembro, data de encerramento desta edição, confinados no vão central do pavilhão desenhado por Oscar Niemeyer, podem ser observados nos três pavimentos.

Os bichos estão no interior de uma área delimitada por uma rede que compõe a obra de Nuno: três peças geométricas e três postes de areia negra com caixas de som em que se ouve as músicas Bandeira Branca (cantada por Arnaldo Antunes), Carcará (por Mariana Aydar) e Boi da Cara Preta (por Dona Inah).

O artista que participa pela quarta vez da Bienal e já expôs esta pela em Brasília recebeu autorização do Ibama e os investigadores deixaram o prédio com cópia do documento. Os urubus foram emprestados do Parque dos Falcões, em Sergipe, que cria em cativeiro mais de 300 aves de rapina, e são alimentados uma vez por dia pelo auxiliar técnico José Ailton Oliveira.

Apesar disso, o ambientalista da Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis Luiz Scalea disse que os animais estão sendo expostos ao ridículo. “Os urubus estão convivendo com duas caixas de som das 10 horas às 19 horas. Os animais estão defecando sem a limpeza necessária, o que pode colocar em risco a saúde do público”, diz ele que esteve segunda-feira na Bienal.

O artista plástico afirmou que até o volume da música precisou ser ajustado para não prejudicar os urubus. “Quatro dias antes da abertura (para a imprensa, pois para o público a mostra abre neste fim de semana) o som foi regulado para eles. ” Ele afirma que os urubus é causar uma reflexão nas pessoas sobre o ciclo de vida e morte. “Usei os animais pelo fascínio que eles trazem e pelo lado humano que todos eles têm”. Em relação às críticas a sua obra, Nuno é enfático. “Eles estão mais bem cuidados do que se estivessem na natureza”. O diretor de produção da Bienal, Emilio Kalil, disse que a obra não será removida. “Ela foi escolhida pela importância do artista e por ela estar no conceito desta Bienal, que é política e arte.”

Serviço

Abre neste sábado, dia 25, para o público a Bienal de São Paulo, que acontece no Parque do Ibirapuera, até o dia 12 de dezembro.

De 2ª a 4ª feira: das 9 às 19h; 5ª e 6ª feira: das 9 às 22h. Sábado e domingo: das 9 às 19h. Entrada gratuita