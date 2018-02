OAB-SP pede que Ministério Público apure o caso

Nataly Costa e Camila Molina

A 29ª Bienal de São Paulo abre neste sábado, 21, para convidados sob a pressão de um ofício enviado na sexta-feira, 20, à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), Luiz Flávio Borges D’Urso. Na ação, a entidade solicita que o MP apure se há apologia ao crime nas obras de Gil Vicente expostas na Bienal.

Nem o presidente da Fundação Bienal, Heitor Martins, nem os curadores Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos concordaram em retirar as obras da série Inimigos da mostra. “Que é um exagero, até a torcida do Flamengo sabe”, disse Agnaldo Farias durante coletiva de imprensa ontem. “É uma visão mesquinha, mas estamos aguardando. Trabalharemos com essa publicidade. ”

Também presente na coletiva, o secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, José Luiz Herência, acredita em uma mudança de postura por parte da entidade. “Confiamos na capacidade de a OAB-SP rever seu posicionamento. O Ministério da Cultura não apoia nenhuma ação contra a liberdade de expressão”, disse.

Questionado pelo Estado, D’Urso nega tentativa de censura e diz que vai manter sua opinião. “Não é censura, em hipótese alguma, porque o processo de criação do artista não foi afetado. Agora, a liberdade de expressão não tem limites? Tem, sim”, afirma. “Se eu ofender alguém falando barbaridades, não é porque eu escrevi isso em versos que eu tenho o direito de fazê-lo. ”

Por meio da assessoria, a OAB nacional afirma que “esta é uma posição apenas da OAB de São Paulo e o Conselho Federal não vai se manifestar”. Até a noite de ontem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Fernando Grella Vieira, ainda não havia analisado o caso e não emitiu opinião. Também procurados, os “assassinados” Lula e FHC preferiram não falar.