Daniel Piza passou por lá

de Rodrigo Andrade é muito interessante, por sua técnica e força, e os prumos da italiana Tatiana Trouvé brincam com a ideia de infinito. A Bienal não está cheia. Trecho do artigo Contra a bipolaridade , de Daniel Piza.

A 29.ª Bienal de Arte de São Paulo teve ampla acolhida da mídia, principalmente depois de ter literalmente renascido do vazio. Mas é preciso andar muito para ver arte de qualidade. As atenções acabam se concentrando nos conhecidos, como as homenagens a Flavio de Carvalho e ao pop politizado dos anos 60 e 70 (Cildo, Oiticica, etc.), o vídeo de 2 minutos de Godard sobre Sarajevo (“Cultura é regra, arte é exceção” – frase mais fácil que verdadeira) e o de Beckett. Ou então só se fala dos urubus que Nuno Ramos cercou numa rede junto a dois monolitos que lembram usinas (o que deve ser alguma referência à morte na civilização industrial, etc., etc.), provocando protesto de sociedades que defendem animais. Para não dizer que não falei das tais exceções, a série de pinturas Matéria Escura