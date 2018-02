Bienal recebe 11,5 mil no 1º fim de semana

Camila Molina

A 29.ª Bienal de São Paulo, aberta no sábado, 25, para o público, recebeu, segundo a organização do evento, 11,5 mil visitantes no fim de semana, número que pode ser considerado baixo para a expectativa que se tem sobre esta edição. Isso se comparado com a 27.ª Bienal, de 2006, que tinha grande porte como o da mostra deste ano (apresentava obras de 118 artistas, enquanto a atual tem participação de 159 criadores), e registrou recorde de 112.089 visitantes na sua primeira semana (com média diária de 12.454 pessoas).

“Não tínhamos projeção (para a inauguração) e tem de se levar em conta que choveu, mas com certeza vamos chegar a 1 milhão”, diz o produtor-geral da 29.ª Bienal, Emilio Kalil, sobre a expectativa de público para o evento. A mostra ficará aberta até 12 de dezembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 28.ª edição, de 2008, foi atípica e revelou o auge da crise vivida pela instituição – tanto que ficou apelidada de “Bienal do Vazio”, tendo um andar inteiro do prédio desprovido de obras e 41 artistas participantes. Sua visitação geral foi de apenas 162 mil pessoas.

Já a mostra de 2006, que também colocava como expectativa receber 1 milhão de visitantes, registrou, no fim, público de 535 mil. Mostrando mais números, a 26.ª Bienal, em 2004, foi a primeira com entrada gratuita e teve o maior público total: 917 mil.

As pessoas que foram à 29.ª Bienal de São Paulo, intitulada

Há Sempre Um Copo de Mar para Um Homem Navegar, não encontraram filas. Já a abertura exclusiva para convidados da Bienal contabilizou cerca de 5,8 mil pessoas na semana passada, também segundo Kalil

Agenda. Além de apresentar dentro e fora do pavilhão da Bienal mais de 800 obras, esta edição terá diversas atividades – performances, apresentações, palestras e exibições de filmes – nos espaços especiais projetados para a mostra por artistas e arquitetos , os chamados “terreiros”.