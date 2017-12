bienal 2010

Shows, performances e teatro nos terreiros

Com entrada gratuita, a Bienal das Artes continua no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os terreiros trazem performances de música, dança, pocket show, exibições de vídeos e filmes. Um dos destaques é a apresentação de Torquemada pelo Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, no domingo 21, às 16h30. Programação dos terreiros até 21/11 (domingo)