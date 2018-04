‘Transpassar’: quatro poemas para comemorar o aniversário de São Paulo

São Paulo comemora nesta quarta-feira, 25, 463 anos, e um passeio pelo centro histórico da cidade comprova o potencial literário que qualquer urbanidade guarda, mas esta em específico.

Para comemorar a data, a editora SESI-SP está lançando Transpassar, uma interessante coletânea de poemas organizada por Carlos Felipe Moisés e Victor Del Franco. No livro há textos (incluindo alguns inéditos) de Glauco Mattoso, Tarso de Melo, Fernando Paixão, Elisa Andrade Buzzo e Leila Guenther, entre outros.

O lançamento ocorre ainda nesta quarta-feira, 25, às 17h, na Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37) e contará com a presença de alguns dos autores. Após o evento, às 20h, será exibido o filme São Paulo, Simphonia da Metrópole (1929), com execução ao vivo da trilha sonora pelo maestro Livio Tragtenberg.

Selecionei alguns poemas de Transpassar para comemorar a data e ironizar e dar uma colorida na São Paulo de janeiro de 2017.

REAL GRANDEZA (de Carlos Machado)

A rua Real Grandeza

abriu mão

da fidalguia

e passou a se chamar

austera e burguesa

avenida Paulista.

Mas na periferia

da cidade

restaurou-se a antiga

pompa: surgiu

outra rua Real Grandeza

na Vila Brasilândia.

Lá o esplendor

real assenta-se

triunfante

junto à Favela do Inverno

e o Morro do Piolho.

*

SONNETO PARA UM VERDE QUE SE PERDE [SONNETO 2336] (de Glauco Mattoso)

O cheiro de xixi, pela cidade,

attinge o poncto maximo no centro,

logar onde, faz tempo, ja nem entro,

pois nada alli resiste que me aggrade.

“Havia, na avenida juncto à grade

do parque, a ilha verde. Hoje, concentro

o olhar e, cada vez mais para dentro

da grade, até ao gramado o asphalto invade…”

Me disse assim o amigo que visita

São Paulo raramente, e melhor nota

as más transformações, como a descripta.

Si nada vejo e perco minha quota

de verde, eu me lamento. Mais se irrita

quem vê como a cidade se desbota!

*

CAUSANDO NA CITY (de Paulo César de Carvalho)

fui pra farra

caí de napa

na lapa

mostrei a bunda

me livrei de uma barra

na barra funda

tomei uma birita

no bixiga

arrumei uma briga

entrei na contramão

no carrão

me perdi

em perdizes

perdi a direção

na vila aída

e o juízo

na joaniza

vi o inferno

no paraíso

fui preso

na liberdade

melhor mudar

ou mudar de cidade

*

SPAZZIO PIRANDELLO (de Rodolfo Guttilla)

“ao chão real onde todos os sonhos se reúnem”

Carlos Felipe Moisés

sonho de uma noite de verão

em sampaulo

onde mais?

rua Augusta

esse lugar comum

e inesperado

você queria beijar

todas as meninas

da cidade (

não se preocupe

com as rejeições

ó meu

você já foi esnobado antes

)

sua divisa

era um grafite

rabiscado

no prédio novo da PUC

“para curar um amor

platônico

só mesmo

uma trepada

homérica”

comandado pelo baixo ventre

você não sabia

que o amor

é apenas

uma ideia

e o que se ama

é aquilo que não se tem

você tomou umas cervejas

no Spazzio Pirandello

e foi à luta

na manhã seguinte

saiu de fininho

pisando o chão real

onde todos os sonhos se reúnem

sem saudar

o entregador de jornal

em suspeitoso solilóquio

pequeno burguês (

esse papo era tão chato

você se lembra?)