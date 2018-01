Saiu a lista com os indicados para o 29.º Troféu HQMIX

Foram divulgados os 10 indicados de cada categoria para o segundo turno do Troféu HQMIX deste ano. A segunda votação é feita por mais de mil profissionais de todo o Brasil que atuam na área dos quadrinhos e vai até o próximo dia 29 de julho.

A data de entrega dos troféus é dia 17 de setembro, domingo. Neste ano, será na Choperia do SESC Pompeia, em São Paulo.

Veja a lista completa de indicados:

ADAPTAÇÃO PARA OS QUADRINHOS

Crime e Castigo – Graphic Novel (LPM)

Da Loucura dos Homens – Tragicomédia de uma vida sem sentido (eBooks Kindle)

Lucy in the Sky (Studio Magenta)

Macunaíma em Quadrinhos (Editora Peirópolis)

O Coração do Cão Negro (AVEC Editora)

Orgulho & Preconceito (Nemo)

Parker Vol 2 – A Organização (Devir Brasil)

Peregrino Mangá (Editora 100% Cristã)

Sharaz-De-Contos de As mil e uma noites – Vol 1 (Figura Editora)

Zé do Caixão (Jupati Books)

ARTE-FINALISTA NACIONAL

Adriana Melo [Memórias do Mauricio]

Danilo Beyruth [Astronauta – Assimetria, Memórias do Mauricio]

David Calil [Uma Noite em L’enfer]

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho [Bidu – Juntos]

Fabio Coala [Horo – O Castelo da Neblina]

George Schall [Hitomi]

Guilherme Petreca [YE]

José Aguiar [Coisas de Adornar Paredes]

Mika Takahashi [Além dos Trilhos]

Omar Viñole [Yeshua Absoluto, Zé do Caixão]

COLORISTA NACIONAL

Adriana Melo [Memórias do Mauricio]

Bianca Pinheiro [Mônica Força]

Cris Peter [Astronauta – Assimetria/Memórias do Mauricio]

David Calil [Uma Noite em L’enfer]

Débora Cyrino [A Lenda de Bóia]

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho [Bidu – Juntos]

George Schall [Hitomi]

Marcel Bortholo [Insubstituível]

Mario Cau [Terapia]

Omar Viñole [Cadernos de Viagem]

DESENHISTA NACIONAL

Adriana Melo [Memórias do Mauricio]

Bianca Pinheiro [Mônica Força]

Danilo Beyruth [Astronauta – Assimetria]

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho [Bidu Juntos]

Eduardo Ferigato [Opala 76]

George Schall [Hitomi]

Guilherme Petreca [Ye]

Gustavo Duarte [Não Acredite em Gnomos, Bizarro]

José Aguiar [Coisas de Adornar Paredes]

Laudo Ferreira [Cadernos de Viagem, Yeshua Absoluto, Zé do Caixão]

EDIÇÃO ESPECIAL ESTRANGEIRA

A Gigantesca Barba do Mal (Nemo)

Hip Hop Genealogia (Veneta)

Nimona (Intrínseca)

O Soldador Subaquático (Mino)

Parker Vol 2 – A Organização (Devir Brasil)

Ruinas (Jupati)

Saga Volume 3 (Devir Brasil)

Sopa de Lágrimas (Veneta)

The Ghost In The Shell (JBC)

Verões Felizes 1 – Rumo ao Sul (SESI-SP Editora)

EDIÇÃO ESPECIAL NACIONAL

A Lei de Murphy (Jupati)

Antologia HQ – Projeto HQ Ceará (Edições Demócrito Rocha – EDR)

Bidu Juntos (Panini)

Bulldogma (Veneta)

Coisas de Adornar Paredes (Quadrinhofilia)

Hitomi (Balão Editorial)

Mônica Força (Panini)

Uma Noite em L’enfer (Mino)

Você é um Babaca, Bernardo (Mino)

Yeshua Absoluto (Devir Brasil)

EDITORA DO ANO

Avec Editora

Devir Brasil

Editora JBC

Editora Mino

Editora Nemo

Editora Veneta

Jambô Editora

Panini

Quadrinhos na CIA

SESI-SP Editora

EVENTO

Bienal de Quadrinhos de Curitiba

CCXP Comic Con Experience

Fanzinada

Feira Miolo(S)

Maltão – Encontro de Ilustradores

Ocupação Glauco – Evento

Santos Comic Expo 2016

Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ – SIQ

Troféu Angelo Agostini

Virada Nerd & Dia do Quadrinho Grátis

LIVRO TEÓRICO

1973 Quando Tudo Começou, História do Primeiro Salão Brasileiro de Humor e Quadrinhos (Independente)

Como Escrever Histórias (Independente)

Curso Básico de Histórias em Quadrinhos – Modalidade EAD (Fundação Demócrito Rocha)

Flerte da Mulher Barbada (Veneta)

Mago das Palavras – A Vida Extraordinária de Alan Moore (Marsupial)

Mangás – Estética Bidimensional e Deslocamentos Culturais (Intermeios)

Mestres Modernos Vol 4 – Walter Simonson (Marsupial)

Mestres Modernos Vol 6 – Arthur Adams (Marsupial)

Os Dois Lados da Guerra Civil – Análise Histórica e Filosófica do Maior Conflito Entre Super-Heróis (Editora Criativo)

Vestindo Ainda Mais a Bandeira dos EUA – O Capitão América pós-atentado de 11 de Setembro (Paco Editorial)

NOVO TALENTO – DESENHISTA

Arabson Assis [A Terrível Elizabeth Dumn Contra os Diabos de Terno]

Glauber Lopes [Louis de Dampierre]

Israel Maia [Lucy in the Sky]

Ligia Zanella [Melissa em Ellipsia]

Mary Cagnin [Black Silence]

Mika Takahashi [Além dos Trilhos]

Olavo Costa [Paraíba]

Renata Rinaldi [D.A.D.A.]

Thiago Moraes Martins [A Sereia de Mongaguá]

Wagner Willian [Bulldogma]

NOVO TALENTO – ROTEIRISTA

Z. Cordenonsi [Le Chevalier: Arquivos Secretos]

Cesar Alcazar [Cão Negro]

Felipe Castilho [Savana de Pedra]

Gabriel Mourão [Paraíba]

Marcio R. Gotland [Greg – O Contador de Histórias]

Mary Cagnin [Black Silence]

Ricardo Hirsch [Hitomi]

Robson Cavalcante [Os Suicídios de Oliver O]

Sirlene Barbosae João Pinheiro [Carolina]

Wagner Willian [Bulldogma]

PROJETO EDITORIAL

A Liga Extraordinária Dossiê Negro – Ed Luxo Limitada (Devir Brasil)

Além dos Trilhos (Pingado- Préss)

Bulldogma (Veneta)

Catálogo FIQ 2015 (Fiq)

Coisas De Adornar Paredes (Quadrinhofilia)

Fiq Jovem – Turma de 2016 (Fiq)

Front – 15 Anos, Uma História (Via Lettera)

Memórias do Mauricio (Panini)

Modelo Vivo (Boitempo)

The Ghost In The Shell (JBC)

PUBLICAÇÃO DE AVENTURA-TERROR-FANTASIA

A Terrível Elisabeth Dumn Contra os Diabos de Terno (Instituto HQ)

Astronauta – Assimetria (Panini)

Condenados (Editora 42)

Matadouro de Unicórnios (Veneta)

Não Acredite em Gnomos (Independente)

O Esqueleto – O Museu Esquecido (Zarabatana)

O Soldador Subaquático (Mino)

Spirou – A Mulher Leopardo (SESI-SP Editora)

Uma Noite Em L’enfer (Mino)

YE (Veneta)

PUBLICAÇÃO DE CLÁSSICO

4 Aventuras de Spirou E Fantasio (SESI-SP Editora)

Blade – A Lâmina do Imortal 2 (JBC)

Elektra Assassina (Panini)

Lobo Solitário (Panini)

Os Últimos Dias de Pompeo (Veneta)

Peanuts Completo – 1965-1966 Vol 8 (LPM)

Príncipe Valente nos Tempos do Rei Arthur (Pixel)

Sharaz-De – Contos de As Mil e Uma Noites Vol 1 (Figura)

Sopa de Lágrimas (Veneta)

Zé Do Caixão (Jupati Books)

PUBLICAÇÃO DE HUMOR

(SIC) – É… Olhando Assim, Faz Sentido (SESI-SP Editora)

A Última Bailarina Contra-Ataca (Korja dos Quadrinhos)

Fungos (Mino)

Ossostortos (SESI-SP Editora)

Placas Tectônicas (Nemo)

Profissão Super-Herói (Independente)

Sai de Mim, Mimimi! (SESI-SP Editora)

Trolls de Troy Vol 1 – Histórias Trolladas

Uma Morte Horrível (Nemo)

Vida no Inferno (Veneta)

PUBLICAÇÃO DE TIRA

As Filosofias de Recreio de Paulo e Wes (Independente)

Baleia 3 (Independente)

Grump – Um dia eu chego lá! (SESI-SP Editora)

Ossostortos (SESI-SP Editora)

Quadrinhos dos Anos 10 (Quadrinhos na CIA)

Quadrinhos Insones (Editora Mino)

Rabiscos Acolá – Cartuns, Tirinhas e outras coisas (Independente)

Sai de Mim, Mimimi! (SESI-SP Editora)

Sic – Sim, Eu Posso Ver… Eu Acho (SESI-SP Editora)

Viva Intensamente (Independente)

PUBLICAÇÃO EM MINISSÉRIE

Anohana 03 (JBC)

Crônicas de um Mundo Morto (Vox Mortis Comics)

Eclesiático Mangá (Editora 100% Cristã)

Eden – Its an Endless World 09 (JBC)

Greg – O Contador de Histórias (Criativo Editora)

Minissérie – Guerras Secretas (Panini)

Orange 05 (JBC)

Parasyte 10 (JBC)

Patria Armada 03 (Instituto HQ)

Quack Vol 3 (Draco)

PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTOR

A Última Bailarina Contra-Ataca

Arroz

Black Silence

Blitzkrieg

Castanhad Pará

Folklóricas 01 – Y-Iara Caapora Irumo

Horo – O Castelo da Neblina

Mayara & Annabelle Vol 3

Opala 76

Os Suicídios de Oliver O

PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE DE GRUPO

As Aventuras do Capitão Gralha

Café Espacial 16

Clássicos Revisitados Vol 4 – História & Sci-Fi

Cosmogonias

Escape para o Perigo 1

Gibi Quântico 02

Hque? Volumes

São Paulo dos Mortos Vol 03

Selva – A Gazeta Gráfica

Visualizando Citações Vol 02

PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE EDIÇÃO ÚNICA

Arroz

Exe – Esplendor X Efêmero

Mãe, Eu Quero um Apocalipse Zumbi!

Morte Branca

Não Acredite em Gnomos

O Cão e a Mão do Coração

Páginas em Branco

Se meu cão falasse tudo seria poesia

The Hype

Tinta Fresca – Destino Traçado

PUBLICAÇÃO INFANTIL

As aventuras coloniais de Mineirão e Zé Bonfim (SESI-SP Editora)

Beabá (Gas – Grupo de Artes Sequenciais)

Boa Noite, Maria! (Estação Gráfica)

Craftando (Nemo)

Eloiza Aterroriza (SESI-SP Editora)

Mônica #19 (Panini)

O Garoto Vivo (SESI-SP Editora)

O Roubo do Marsupilami (SESI-SP Editora)

Quadrinhos Exemplares (SESI-SP Editora)

Zootopia (Pixel)

PUBLICAÇÃO JUVENIL

Bidu Juntos (Panini)

Hitomi (Balão Editorial)

Horo – O Castelo da Neblina (Independente)

Miss Marvel – Questões Mil (Panini)

Mônica Força (Panini)

O Segredo da Floresta (Panini)

Orange 05 (Jbc)

Páginas em Branco (Independente)

Turma da Mônica Jovem (Panini)

Valentine Vol 1 (SESI-SP Editora)

PUBLICAÇÃO MIX

Antologia HQ – Projeto HQ Ceará (Edições Demócrito Rocha – EDR)

Catálogo FIQ 2015(Fiq 2015)

Clássicos Revisitados Vol 04 História & SCI-FI (Editora Quadrinhópole)

Front – 15 Anos, Uma História (Via Lettera/Instituto HQ)

Front – 15 Anos, Uma História (Via Lettera)

Henshin Mangá 02 (JBC)

Memórias do Mauricio (Panini)

O Despertar de Cthulhu em Quadrinhos (Editora Draco)

Selva – A Gazeta Gráfica (Independente)

Visualizando Citações Vol 02 (Independente)

ROTEIRISTA NACIONAL

Alexandre S. Lourenço [Você é um babaca, Bernardo]

Bianca Pinheiro [Mônica Força]

Danilo Beyruth [Astronauta – Assimetria]

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho [Bidu Juntos]

Gabriel Mourão [Paraíba]

José Aguiar [Coisas de Adornar Paredes, A Infância do Brasil]

Laudo Ferreira [Cadernos de Viagem, Yeshua Absoluto, Zé do Caixão]

David Calil [Uma noite em L’enfer]

Milena Azevedo [Visualizando Citações 2 / Haole]

Rafael Albuquerque, Rafael Scavone e Thedy Corrêa [O Segredo da Floresta]

WEB QUADRINHOS

A infância do Brasil (http://www.ainfanciadobrasil.com.br/)

A Space Tale (aspacetale.com)

As Empoderadas (http://blog.socialcomics.com.br/pagu/empoderadas_preview03_germanaviana/)

Entrequadros – Uma pausa entre quadros da vida (https://entrequadros.wordpress.com/)

Eventos intrigantes da era da ferrugem – Livro 2 (http://eradaferrugem.com.br/parte-2/capitulo-1-2/)

Isto não é um assassino (http://istonaoeumassassino.myartsonline.com/)

Komorebi (http://komorebicomic.tumblr.com/contato)

Terapia (http://petisco.org/terapia/)

Vagabundos no Espaço – Capítulo 1 (http://www.vagabundosnoespaco.com.br/2016/09/capitulo-1-zix.html)

Valkiria (http://petisco2.org/valkiria/)

WEB TIRA

A Vida Com Logan (http://www.avidacomlogan.com.br/)

Barba do Bardo (http://barbadobardo.com.br/)

Depósito do Wes (http://www.depositodowes.com/)

Gi & Kim, os Bem Casados (http://giekim.com/)

Linha do Trem (http://www.linhadotrem.com.br/)

Manifesto dos Quadrinhos (/facebook.com/manifestodosquadrinhos)

Mentirinhas (http://mentirinhas.com.br/)

Objetos Inanimados (facebook.com/objetosinanimadoscartoon/)

Pombo Sujo! Tirinhas de Pombos e outros bichos sem juízo (pombosujo.com.br/pombo-sujo)

Will Tirando (http://www.willtirando.com.br/)

O Troféu HQMIX foi criado em 1988, pela dupla JAL e Gualberto Costa, no programa TV MIX, da TV Gazeta, e depois apadrinhado pelo então apresentador do programa, Serginho Groisman. A votação nacional é feita pela categoria dos desenhistas de HQs e Humor Gráfico, por meio da Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) e do Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil (IMAG).