Marcelo D’Salete é indicado ao Prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos

O quadrinista brasileiro Marcelo D’Salete, autor do aclamado Angola Janga, foi indicado ao Prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos, na categoria melhor publicação estrangeira nos EUA. O livro indicado foi Cumbe (Run for It, Fantagraphics, 2017, traduzido por Andrea Rosenberg) — o livro saiu aqui pela editora Veneta, em 2014.

A votação, aberta para todos os profissionais dos quadrinhos, é feita online, no site www.eisnervote.com.

O prazo final para votação é 15 de junho. Os resultados da 30.ª edição do Prêmio Eisner serão anunciados no dia 20 de julho, uma sexta-feira, na Comic-Con San Diego.

D’Salete se manifestou no Twitter:

Cumbe (Run for it, Fantagraphics, 2017) foi indicado ao Eisner Awards 2018 na categoria Best U.S. Edition of International Material. Agradecido a Alessandra Sternfeld, a @editoraveneta e a belíssima edição da @fantagraphics! https://t.co/NGLKsujrQb @bahoebooks @Becco_Giallo pic.twitter.com/hfUvktUBGz — Marcelo D'Salete (@marcelodsalete) April 26, 2018

Concorrem com o brasileiro os seguintes trabalhos: Audubon: On the Wings of the World, de Fabien Grolleau e Jerémie Royer (Nobrow); Flight of the Raven, de Jean-Pierre Gibrat (EuroComics/IDW); FUN, de Paolo Bacilieri (SelfMadeHero); Ghost of Gaudi, de El Torres e Jesús Alonso Iglesias (Lion Forge/Magnetic); e The Ladies-in-Waiting, de Santiago García e Javier Olivares (Fantagraphics).

No ano passado, Rafael Albuquerque havia sido indicado na categoria Melhor Publicação focada no público adolescente entre 13 e 17 anos, por Batgirl, ao lado de Hope Larson.

No total, são 31 categorias com livros de mais de 50 editoras americanas e autores de todo o mundo.

Dois livros receberam cinco indicações: My Favorite Thing Is Monsters, de Emil Ferris, já contratado para sair no Brasil pela Companhia das Letras; e Image’s Monstress, de Marjorie Liu e Sana Takeda.