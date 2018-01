Programação paralela da Flip 2017 — 20 destaques

Todo ano, a Festa Literária Internacional de Paraty reúne no litoral fluminense verdadeiros entusiastas que trabalham no mercado editorial e organizam, entre as pedras das calçadas da cidade histórica, uma programação paralela que não deve nada ao evento principal — e quase sempre totalmente gratuita (veja abaixo algumas dicas).

Esse ano, três novidades chamam atenção, entre outras.

A Casa Paratodos — iniciativa das editoras independentes Hedra, Edith, Demônio Negro e Nós. A Nós vem se destacando com edições caprichadas de livros de literatura ambiciosa esteticamente, e traz um dos nomes mais interessantes dessa Flip, a escritora de Ruanda Scholastique Mukasonga (o encontro entre a casa e a autora foi um feliz encontro, segundo a editora Simone Paulino: enquanto o interesse da Nós por autores francófonos “não-hegemônicos” crescia, a Gallimard procurou uma editora brasileira para os livros de Mukasonga).

O Sesc está ampliando sua presença em Paraty — além do Centro Cultural no Largo de Santa Rita, o Sesc ocupará um novo espaço em um terreno de 28 mil metros quadrados, no Bairro Caborê, a 15 minutos do Centro Histórico. As atividades, por ora em instalações provisórias, serão inauguradas com uma exposição de Francisco Brennand.

A Casa Santa Rita de Cássia — sob a liderança de Cassia Carrenho, se reúnem ali as editoras Planeta e Astral Cultural, as livrarias Saraiva e Kobo, a plataforma de autopublicação da Amazon, o KDP e a grife Poeme-se.

Outras iniciativas que já vinham se destacando nos últimos anos, como a Casa PublishNews, a casa da Lote 42 (Casa do Papel) e a Casa Libre & Nuvem de Livros continuam com atividades.

Veja alguns destaques da programação paralela da Flip (eu provavelmente iria em todos se pudesse):

QUINTA-FEIRA, 27/07

Oficina: Desenho e Narrativa

Com o quadrinista Rafael Coutinho

Horário: 10h às 13h

Local: Centro Cultural Sesc Paraty – Espaço Memória

Bate-papo: Dois corações vermelhos

Com Lilia Schwarcz, Paloma Amado e Pilar del Río sobre os universos literários, ideológicos e afetivos de Jorge Amado e José Saramago

Horário: 10h30

Local: Casa Amado e Saramago

Bate-papo: Outros jeitos de usar a boca, de Rupi Kaur

Com Leia Mulheres, Revista Pólen, Milly Lacombe, Karin Hueck e Conceição Evaristo, e mediação de Raquel Cozer

Horário: 14h

Onde: Casa Santa Rita de Cassia (Rua Santa Rita, 178)

Bate-papo: Uma viagem até ao Alentejo de Peixoto e de Saramago

José Luís Peixoto, autor de “Galveias”, num passeio pelo espaço literário do Alentejo de Saramago e companhia

Horário: 16h30

Local: Casa Amado e Saramago

Bate-papo: Educação social e livros

Com Lázaro Ramos, Roger Mello e mediação de Mariana Warth

Horário: 18h

Local: Casa Libre & Nuvem de Livros (Rua da Lapa, 8)

Filme: Massao Ohno — Poesia Presente

De Paola Prestes

Horário: 20h

Onde: Casa do Papel (Av. Otávio Gama, 142)

SEXTA-FEIRA, 28/7

Bate-papo: Leitura do sagrado e da sociedade

Com Frederico Lourenço e mediação de Carlo Carrenho

Horário: 10h

Onde: Casa Libre & Nuvem de Livros (Rua da Lapa, 8)

Bate-papo: Estatística também é literatura: os números do mercado

Com Mariana Bueno (Fipe), Ismael Borges (Nielsen Bookscan), Marcos Pereira (SNEL) e mediação de Carlo Carrenho (PublishNews)

Horário: 11h30

Onde: Casa PublishNews (Rua do Comércio, 13)

Bate-papo: Revisitar os clássicos

Frederico Lourenço é entrevistado por Anabela Mota Ribeiro

Horário: 15h

Onde: Casa Amado e Saramago

Bate-papo: Lista dos mais vendidos: como eu cheguei lá

Com Bruno Zolotar (Record), Gerson Ramos (Planeta), Daniela Kfuri (Harpercollins Brasil) e mediação de Leonardo Neto (PublishNews)

Horário: 15h

Onde: Casa PublishNews (Rua do Comércio, 13)

Bate-papo: Quadrinhos, a fronteira final

Com Rafael Coutinho, Ronaldo Bressane e Tai Cossich e mediação de João Varella (Lote 42)

Horário: 18h

Onde: Casa do Papel (Av. Otávio Gama, 142)

SÁBADO, 29/07

Evento: Dia do autor independente Amazon KDP

10h15 – Vendendo sua Ideia – autores independentes pré-selecionados farão um pitching de seus projetos literários a profissionais do ramo editorial

12h15 às 13h15 – Oficina de Autopublicação – com Ricardo Garrido (Amazon) e os autores independentes: Gisele Mirabai, vencedora do Prêmio Kindle de Literatura 2016, Katherine Laccomt, Barbara Nonato e Raiam dos Santos

13h15 a 14h00 – Bate-Papo com Pedro, o livro Um Cartão

Onde: Casa Santa Rita de Cassia (Rua Santa Rita, 178)

Bate-papo: De Colagens & Tretas

Com Ricardo Lísias e Cristiane Costa e mediação de André Barcinski

Horário: 11h

Local: Centro Cultural Sesc Paraty

Bate-papo: Enquanto isso em Brasília: o livro e as políticas públicas

Com Senadora Fátima Bezerra, Luís Antonio Torelli (CBL) e Cristian Brayner (Ministério da Cultura) e mediação de Volnei Canônica

Horário: 15h

Onde: Casa PublishNews (Rua do Comércio, 13)

Lançamento: Catálogo “Intelectuais Negras Visíveis”

Com Giovana Xavier (UFRJ), Janete Ribeiro (ISERJ), Núbia de Oliveira e Amanda Sanches e mediação de Djamilia Ribeiro

Horário: 15h

Onde: Casa Amado e Saramago

Lançamento: Scholastique Mukasonga

Presença da autora e mediação de Simone Paulino e Leonardo Tonus

Horário: 16h30

Onde: Casa Paratodos (Rua Cel. José Luiz, 237)

Bate-papo: Literatura impura: a palavra sai do padrão

Com Paloma Vidal, Natalia Borges Polesso e Ricardo Lísias, com mediação de Yuri Pires

Horário: 18h

Onde: Casa do Papel (Av. Otávio Gama, 142)

Bate-papo: Experiência e leitura

Conceição Evaristo, Cadão Volpato e mediação de Simone Magno

Horário: 18h

Onde: Casa Libre & Nuvem de Livros (Rua da Lapa, 8)

Lançamento: Conceição Evaristo

Ponciá Vicencio e Becos da memória, de Conceição Evaristo, Ed. Pallas + Lançamento da cerveja Conceição Evaristo

Horário: 20h

Onde: Casa Libre & Nuvem de Livros (Rua da Lapa, 8)

Bate-papo e lançamento: A Sociedade dos Sonhadores Involuntários

Com José Eduardo Agualusa, Luaty e Kalaf Angelo

Horário: 19h

Onde: Casa Santa Rita de Cassia (Rua Santa Rita, 178)

DOMINGO, 30/07

Bate-papo: A angústia do segundo livro

Com Carol Rodrigues (Selo Edith) e Sheyla Smanioto (Editora Nós) e mediação de Simone Paulino.

Horário: 11h

Onde: Casa Paratodos (Rua Cel. José Luiz, 237)

DICA DE FESTA

A festa do PublishNews (que esse ano foi batizada de Festa do Policarpo) é aberta, na praia, tem música boa e cerveja de graça. Eles só pedem que as pessoas manifestem interesse na página do evento no Facebook. Querem mais o quê?!

Quando: sexta-feira, 28/7, 22h

Onde: Quiosque Pizzaria da Praia, na praia do Pontal (a praia próxima à antiga Tenda dos Autores)

AQUECIMENTO

Fiz algumas matérias com autores convidados da Flip:

