Prêmio Barco a Vapor de Literatura está com inscrições abertas até 31 de janeiro

O Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil 2018 está com as inscrições abertas.

Qualquer pessoa pode participar, incluindo cidadãos de outras nacionalidades. Basta ter mais de 18 anos e morar no Brasil. A inscrição deve ser feita até dia 31 de janeiro pelo site: www.barcoavapor.edicoessm.com.br/formulario-de-inscricao/.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de R$40 mil como adiantamento de direitos autorais, o vencedor tem seu livro publicado na coleção ‘Barco a Vapor’, da SM. O resultado, assim como data e local da entrega do prêmio, será divulgado no site do concurso. Confira aqui o regulamento.

De origem espanhola, o Prêmio Barco a Vapor completa 40 anos em 2018 — a versão brasileira existe desde 2005 pela Fundação SM e pelas Edições SM.

O Cometa é um Sol Que Não deu Certo, livro infantojuvenil de Tadeu Sarmento, foi o vencedor no ano passado. O livro, sobre refugiados sírios, concorreu com outros 1,3 mil originais e desbancou veteranos premiados, como a mineira Angela Lago, que morreu em outubro.