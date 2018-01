‘Pottertubers’ mais populares do mundo estão todos no Brasil; assista

Juntos, os quatro somam mais de 600 mil inscritos em seus canais no Youtube: apelidados pelos fãs de “Marotos” – o nome do grupo do pai de Harry Potter nos livros da série – quatro jovens brasileiros comandam os canais mais populares sobre o personagem no mundo todo.

Os formatos variam, mas a premissa é simples: sentar em frente a uma câmera, seguir um roteiro incrivelmente aprofundado sobre algum acontecimento/personagem da série Harry Potter, especular um pouco sobre o que poderia e o que não poderia ter sido e com isso criar uma base fiel de milhares e milhares de fãs alucinados.

São eles: Thiego Novais, do Observatório Potter, Renie Santos, d’O Expresso de Hogwarts, Leonardo Santi, do Patrono Net e Caco Cardassi, do canal Caldeirão Furado, que esteve na redação do Estado esta semana para falar dos novos lançamentos de Harry Potter (além do livro, Animais Fantásticos e Onde Habitam estreia no dia 17 de novembro, e promete toda uma nova aventura do “universo bruxo”).

Formado em enfermagem veterinária e com passagem pela Força Aérea Brasileira, Caco, de 25 anos, hoje se dedica exclusivamente ao canal e à loja online em que vende objetos relacionados à história. Ele começou postando textos em grupos fechados de discussão, e a coisa evoluiu para a produção de vídeos. “Nunca esperei viver disso”, revelou, feliz da vida.

Aqui a “live” do Facebook que fizemos com o Caco:

Veja um vídeo recente de cada um dos canais:

Caldeirão Furado

Observatório Potter

Patrono Net

O Expresso de Hogwarts