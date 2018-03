Livros sobre documentários brasileiros, cartazes de cinema e roteiro serão lançados na Mostra de SP

A 41.ª Mostra de Cinema de São Paulo está rolando e é claro que os filmes são o destaque (como o maravilhoso Nico, 1988), mas nesta quarta, 25, a organização divulgou o lançamento de três livros relacionados ao universo do cinema.

Os livros são: As Paixões na Narrativa: A Construção do Roteiro de Cinema, de Hermes Leal, Cartazes, de Marcelo Pallota, e Documentário Brasileiro – 100 Filmes Essenciais, elaborado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Os lançamentos ocorrem na quinta, 26 (Documentário Brasileiro), sexta, 27 (As Paixões…) e na segunda, 31 (Cartazes), sempre às 19h, na Livraria Blooks do Shopping Frei Caneca.

Abaixo o serviço e trechos da descrição dos livros divulgados pela Mostra:

DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO – 100 FILMES ESSENCIAIS [ABRACCINE]

Em parceria da Abraccine com o Canal Brasil e a Editora Letramento, a publicação reúne ensaios sobre 100 produções documentais brasileiras de diversas épocas e formatos, escritos por componentes da associação e convidados, além de 20 textos que enfocam personagens e movimentos que marcaram a história do gênero no Brasil.

Debate: “A representação de raça e gênero no cinema brasileiro – os limites da percepção da crítica”. Com mediação de Suyene Correia, os convidados Helena Ignez, Jeferson De, Bruno Galindo e Luiza Lusvarghi.

SERVIÇO

Livro: Documentário Brasileiro – 100 Filmes Essenciais

Local: Livraria Blooks – Shopping Frei Caneca

Data: 26 de outubro (quinta-feira)

Horário: 19h – Debate “A representação de raça e gênero no cinema brasileiro – os limites da percepção da crítica”

20h – Lançamento do livro com autógrafos

CARTAZES

Imagens do cinema brasileiro são costuradas no decorrer do livro, que traz a trajetória do designer de cartazes de filmes Marcelo Pallotta. Com prefácio assinado por assinado por Fernando Meirelles e Ana Muylaert, estão na publicação mais de 15 anos de trabalho do profissional.

SERVIÇO

Livro: Cartazes

Local: Livraria Blooks – Shopping Frei Caneca

Data: 27 de outubro (sexta-feira)

Horário: 19h – Lançamento do livro com autógrafos

AS PAIXÕES NA NARRATIVA: A CONSTRUÇÃO DO ROTEIRO DE CINEMA

Mestre em Cinema e doutor em Semiótica, o escritor e jornalista Hermes Leal apresenta uma nova teoria do roteiro em seu novo livro As Paixões na Narrativa: A Construção do Roteiro de Cinema. Na obra lançada pela editora Perspectiva, o autor, que também é documentarista, elabora uma proposta que vai além das famosas teorias de Robert McKee e Syd Field, calcadas na ação, ao evidenciar as emoções dos personagens na construção da narrativa cinematográfica.

SERVIÇO

Livro: As Paixões na Narrativa: A Construção do Roteiro de Cinema

Local: Livraria Blooks – Shopping Frei Caneca

Data: 31 de outubro (terça-feira)

Horário: 19h – Lançamento do livro com autógrafos