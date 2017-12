Imenso letrista, Belchior deixou uma poesia intelectual e apaixonante; leia cinco letras inesquecíveis

Tivesse Belchior nascido na América do Norte e tido o inglês como idioma primário, hoje os jornais do mundo diriam que uma estrela do mesmo time de Van Morrison, James Taylor, Paul Simon e sim, Bob Dylan, se apagou – mas como ele mesmo vaticinou, um tango argentino lhe caía bem melhor que um blues, e o sonho e o sangue de Belchior permaneceriam, para sempre, na América do Sul. O que não lhe tira, em absoluto, nenhum valor.

Porque a América Latina era a ágora em que Belchior recitava sua poesia e filosofia. Intelectual, a reflexão muito particular o colocava num altar superior aos outros compositores de sua geração, nos incríveis anos 1970.

Em 1976, na primeira frase da obra-prima Alucinação, ele diz que era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Esta, outra marca fundamental de suas letras, o terremoto que a mudança para a cidade grande causou na sua alma. Belchior registrou na sua poesia, de dicção própria, a migração urbana brasileira da década de 70, aspecto definidor do Brasil até hoje.

Especialmente nos cinco primeiro discos, gravados e lançados num intervalo curto de seis anos, Belchior legou ao Brasil algumas das mais belas palavras de toda a música popular que se fez por aqui – quem foi que escreveu palavras mais bonitas e mais conhecidas do que a letra de Como Nossos Pais? Não merecíamos, e talvez ele soubesse – por isso, escolheu sumir dentro do Brasil, e ontem aos 70 anos, pela última vez, desesperadamente gritou em português.

Selecionei algumas letras inesquecíveis de Belchior.

Na Hora do Almoço (Mote e Glosa, 1974)

No centro da sala, diante da mesa,

No fundo do prato, comida e tristeza.

A gente se olha, se toca e se cala

E se desentende no instante em que fala.

Medo. Medo. Medo. Medo. Medo. Medo

Cada um guarda mais o seu segredo,

A sua mão fechada, a sua boca aberta

O seu peito deserta, sua mão parada,

Lacrada e selada,

E molhada de medo.

Pai na cabeceira: “É hora do almoço.”

Minha mãe me chama: “É hora do almoço.”

Minha irmã mais nova, negra cabeleira.

Minha avó me reclama: “É hora do almoço!”

Ei, moço!

E eu inda sou bem moço pra tanta tristeza.

Deixemos de coisas, cuidemos da vida,

Senão chega a morte ou coisa parecida,

E nos arrasta moço sem ter visto a vida

Ou coisa parecida, ou coisa parecida,

Ou coisa parecida, aparecida.

Ou coisa parecida, ou coisa parecida,

Ou coisa parecida, aparecida.

Não Leve Flores (Alucinação, 1976)

Não cante vitória muito cedo, não.

Nem leve flores para a cova do inimigo,

que as lágrimas do jovem

são fortes como um segredo:

podem fazer renascer um mal antigo.

Tudo poderia ter mudado, sim,

pelo trabalho que fizemos – tu e eu.

Mas o dinheiro é cruel

e um vento forte levou os amigos

para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos,

e nossa esperança de jovens não aconteceu, não, não.

Palavra e som são meus caminhos pra ser livre,

e eu sigo, sim.

Faço o destino com o suor de minha mão.

Bebi, conversei com os amigos ao redor de minha mesa

e não deixei meu cigarro se apagar pela tristeza.

– Sempre é dia de ironia no meu coração.

Tenho falado à minha garota:

– Meu bem, é difícil saber o que acontecerá.

Mas eu agradeço ao tempo.

o inimigo eu já conheço.

Sei seu nome, sei seu rosto, residência e endereço.

A voz resiste. A fala insiste: você me ouvirá.

A voz resiste. A fala insiste: quem viver verá.

Pequeno Mapa do Tempo (Coração Selvagem, 1977)

Eu tenho medo e medo está por fora

O medo anda por dentro do teu coração

Eu tenho medo de que chegue a hora

Em que eu precise entrar no avião

Eu tenho medo de abrir a porta

Que dá pro sertão da minha solidão

Apertar o botão: cidade morta

Placa torta indicando a contramão

Faca de ponta e meu punhal que corta

E o fantasma escondido no porão

Medo, medo. medo, medo, medo, medo

Eu tenho medo que Belo Horizonte

Eu tenho medo que Minas Gerais

Eu tenho medo que Natal, Vitória

Eu tenho medo Goiânia, Goiás

Eu tenho medo Salvador, Bahia

Eu tenho medo Belém, Belém do Pará

Eu tenho medo pai, filho, Espírito Santo, São Paulo

Eu tenho medo eu tenho C eu digo A

Eu tenho medo um Rio, um Porto Alegre, um Recife

Eu tenho medo Paraíba, medo Paranapá

Eu tenho medo Estrela do Norte, paixão, morte é certeza

Medo Fortaleza, medo Ceará

Medo, medo. medo, medo, medo, medo

Eu tenho medo e já aconteceu

Eu tenho medo e inda está por vir

Morre o meu medo e isto não é segredo

Eu mando buscar outro lá no Piauí

Medo, o meu boi morreu, o que será de mim?

Manda buscar outro, maninha, no Piauí

Sensual (Todos os Sentidos, 1978)

Quando eu cantar

quero ficar molhado de suor.

E por favor não vá pensar

que é só a luz do refletor.

Será minha alma que sua

sob um sol negro de dor;

outro corpo, a pele nua,

carne, músculo e suor.

Como um cão que uiva pra lua

contra seu dono e feitor;

uma fera-animal ferido

no dia do caçador;

humaníssimo gemido

raro e comum como o amor.

Quando eu cantar

quero lhe deixar

molhada em bom humor.

E por favor não vá pensar

que é só a noite ou o calor

Quero ver você ser

inteiramente tocada

pelo licor da saliva,

a língua, o beijo, a palavra.

Minha voz quer ser um dedo

na tua chaga sagrada.

Uma frase feita de espinho,

espora em teus membros cansados:

sensual como o espírito

ou como o verbo encarnado

Comentários a Respeito de John (com José Luiz Penna, Era uma Vez um Homem e Seu Tempo, 1979)

Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho

Deixem que eu decido a minha vida.

Não preciso que me digam, de que lado nasce o sol

Porque bate lá o meu coração.

Sonho e escrevo em letras grandes de novo

pelos muros do país.

João, o tempo, andou mexendo com a gente sim.

John, eu não esqueço, a felicidade é uma arma quente

Quente, quente…

Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho

Deixem que eu decido a minha vida.

Não preciso que me digam, de que lado nasce o sol

Porque bate lá o meu coração.

Sob a luz do teu cigarro na cama,

Teu rosto rouge, teu batom me diz

João, o tempo andou mexendo com a gente sim

John, eu não esqueço, a felicidade é uma arma quente.