HarperCollins Brasil se separa da Ediouro e agora pertence totalmente à HarperCollins Publishers

Depois de um ano e quatro meses de atividades, a joint venture HarperCollins Brasil agora pertence totalmente à HarperCollins Publishers, grupo editorial americano, o segundo maior do mundo.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, 3, o Grupo Ediouro informou que encerrou a negociação de venda da sua parte na HarperCollins Brasil.

A HarperCollins Brasil agora irá operar de forma independente, a partir de um escritório na Rua da Quitanda, no centro do Rio. Patrícia Hespanha continuará a frente da HarperCollins Brasil e Omar Souza seguirá como publisher dos selos publicados pela editora: HarperCollins, Thomas Nelson, Vida Melhor e Harlequin.

A HarperCollins Brasil tem os títulos comerciais (grande parte do catálogo ‘trade’) da Ediouro, a editora Harlequin e a Thomas Nelson Brasil, além dos títulos próprios publicados ao longo desses meses (a empresa detém a possibilidade de publicar com prioridade lançamentos mundiais da HarperCollins).

“Nós vemos o Brasil como uma área de crescimento, tanto para os títulos globais quanto para os autores locais”, diz, no comunicado, o presidente e CEO da HarperCollins Publishers Worldwide, Brian Murray.

“A nossa parceria com a HarperCollins durou 10 anos e muito nos honrou. Mas agora é o momento de focarmos em nossas marcas para fazê-las crescer”, diz, também por nota, o presidente do Grupo Ediouro, Jorge Carneiro.

As duas empresas continuam trabalhando juntas na área de estoque e expedição, numa operação compartilhada.

A Ediouro engloba a editora Nova Fronteira, voltada para o mercado de clássicos nacionais e internacionais, a Petra, de livros católicos, e as marcas Coquetel e Pixel, de passatempos, palavras cruzadas e games em livros e revistas.

A HarperCollins Publishers é a segunda maior editora de livros comerciais do mundo, com operações em 18 países. Com 200 anos de história e mais de 120 selos em todo o mundo, a HarperCollins possui um catálogo impresso e digital com mais de 200 mil títulos. Com sede em Nova York, a empresa é uma subsidiária da News Corp.