Estadão + Literatura: Nate DiMeo e Caetano Galindo, ‘O Palácio da Memória’

Recebemos na redação o autor Nate DiMeo (a voz por trás de The Memory Palace, um dos podcasts mais conhecidos dos EUA) e o tradutor Caetano Galindo, que transformou os áudios em textos curtos em português, agora publicados pela editora Todavia como O Palácio da Memória. Veja:

O Caderno 2 publicou uma matéria sobre o livro hoje também, clique aqui para ler.

O lançamento do livro ocorre nesta terça-feira, 22, às 19h, com a presença de ambos. O evento é na Tapera Taperá (Av. São Luís, 187, Galeria Metrópole – República, São Paulo – SP).

*

O The Memory Palace pode ser ouvido gratuitamente em todas as plataformas de podcast (inclusive no iTunes). No episódio mais recente, Caetano Galindo participa com a leitura de um episódio em português, e depois de uma conversa com Nate DiMeo e Helen Zaltzman (do podcast The Allusionist). Clique aqui para ouvir.