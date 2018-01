Escritora é vítima de fraude com e-mails falsos em nome da Flip

Uma escritora baseada no Recife disse ter sido vítima de um golpe ao receber e-mails em nome da organização e da curadoria da Flip. Sabrinna Alento Mourão tinha um evento marcado na Casa do Papel (espaço da programação paralela em Paraty) para o lançamento do seu livro In Vivo, mas cancelou de última hora e nesta sexta-feira, 28, explicou o porquê.

“Há uns quatro meses, venho recebendo e-mails acerca de um convite para ministrar uma oficina através da Casa Azul”, explicou ela em sua página no Facebook. “O grupo, que assinava com o nome e a logo Associação Casa Azul disse em alguns e-mails que teríamos, eu e minha acompanhante, passagens aéreas pela Gol, hospedagem e translado.” A escritora então cedeu número dos seus documentos, fotos do rosto e endereço. O grupo criminoso chegou a enviar um documento em que detalhava os conteúdos da oficina que a escritora ministraria.

Na semana passada, desconfiada do contato não concluído, ela verificou que não havia passagens emitidas em seu nome. Ao ligar para a Associação Casa Azul e para outro grupo citado nos e-mails, percebeu a fraude. Ela então registrou um boletim de ocorrência com a polícia de crimes cibernéticos de Pernambuco.

“Os motivos (da fraude) podem ser muitos: prejudicar a imagem do evento e da instituição, roubar dados, ou, quem sabe, coisa pior, como tráfico humano. Sofremos danos morais, tivemos nossa imagem manchada. Nossos dados pessoais estão nas mãos de uma pessoa (ou várias) má intencionada”, escreveu.

“Espero, particularmente, que o que me aconteceu sirva de alerta para pessoas que, como eu, estão começando agora na carreira literária e, infelizmente, são distraídas com minúcias e se deslumbram com coisas assim”, disse ainda. Segundo a autora, ela segue “firme e forte” no empenho de escrever e lançar seu novo livro.

Veja o post: