Editora Veneta abre as portas em evento com bate-papos, autógrafos e livros com desconto

Uma das mais interessantes editoras paulistanas, a Veneta vai abrir as portas no dia 11 de fevereiro para que os leitores conheçam a casa e a equipe. A primeira edição da Casa Veneta terá bate-papos, pré-visualizações dos lançamentos, autógrafos e livros sendo vendidos com descontos.

É conhecida no mercado editorial a frase do editor Rogério de Campos sobre a editora: “vou publicar o que der na veneta”. Centrada em quadrinhos, a casa afirma, em seu site, que tem como “responsabilidade social desafiar as convenções, os consensos manufaturados, as autoridades em geral e, se necessário, seus leitores”.

A sede da Veneta fica na R. Araujo, 124, 1º. Andar, República, no centro de SP. O evento é gratuito (veja a programação abaixo).

PROGRAMAÇÃO – CASA VENETA (11/2/2017)

11h30 – Processo criativo de uma HQ

Com Wagner Willian, João Pinheiro, Sirlene Barbosa e Tiago Judas

14h30 – Quadrinhos e hip hop: o selo Sumário de Rua e Hip Hop Genealogia

Com Mateus Potumati, o jornalista Amauri Gonzo e o rapper Ogi

16h – Veneta em 2017

Com Rogério de Campos, André Toral, Alexandre Teles, Marcelo D’Salete e Yuri Moraes

11 de fevereiro, das 11h às 18h

R. Araujo, 124, 1º. Andar, República

Entrada gratuita