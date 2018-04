Editora lança livros artesanais com crônicas de Humberto Werneck e André Bonani

A editora independente Zepelim lança, na próxima segunda-feira, 23, a coleção Unitário: livros artesanais compostos por uma única crônica e pensados por um designer para ter um diálogo com o texto. As primeiras obras são de Humberto Werneck, colunista do Estado, e de André Bonani.

O lançamento ocorre na Jardin Cafeteria (Rua General Jardim, 494), às 19h, com a presença dos autores. Cada livro custa R$20.

Segundo o editor Guilherme Tauil, a ideia da coleção é dar à crônica o tratamento empregado normalmente à poesia. “A ideia é formar um catálogo de destaque visual, lúdico e de manuseio interativo que mostre, também, como a crônica é um gênero fluido, de tons variados: algumas mais próximas ao conto, com recursos clássicos de narrativa, outras mais poéticas, reflexivas, ou ainda anedóticas, no caminho das esquetes improváveis de humor”, diz, via nota.

Os primeiros títulos são No Trono em Paris, de Humberto Werneck, com design de Luísa Amoroso, responsável pela coordenação de design da coleção, e O Sexo do Mar, do novato André Bonani, com design de Marina Smit.

O primeiro traz a história do jovem brasileiro que passa por apertos financeiros na capital francesa. No segundo, de acordo com a editora, a indagação filosófica de um rapaz encasquetado com o gênero da palavra “mar” em diferentes línguas é narrada em linhas que simulam o movimento marítimo, em papel vegetal cuja opacidade se dissipa sob efeito da luz.