‘Anos de Formação: Os Diários de Emilio Renzi’, de Ricardo Piglia, tem lançamento e filme em SP

Anos de Formação: Os Diários de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, tem lançamento nesta terça-feira, 7, no Instituto Cervantes, em São Paulo. A Editora Todavia, que publica o livro no Brasil, vai também exibir um filme produzido em parceria com o Instituto sobre os diários do escritor argentino. Veja os teasers, divulgados com exclusividade pelo blog:

O filme tem depoimentos de Sérgio Molina, tradutor, e de Samuel León, editor, sobre a convivência com Piglia e também leitura de três trechos, por Verônica Stigger, Paloma Vidal e Antônio Xerxenesky. Ainda haverá um bate papo com Molina, Julio Pimentel Pinto (USP) e Paulo Werneck. O evento é às 19h.

Aclamado na América Latina e na Espanha, considerado pelo Babelia do El País o livro do ano em 2015, os diários de Piglia na verdade são três. Anos de Formação é o primeiro deles, situado entre 1957 (quando o jovem argentino tinha só 16 anos) até 1967, quando já tinha se envolvido a fundo na carreira acadêmica e publicava seu primeiro livro, La Invasión.

Além do prazer e do interesse comum que qualquer livro de Piglia desperta, esse volume ganha uma força imensa com a qualidade da construção que o escritor empenhou aqui. Emilio Renzi, como se sabe, é uma espécie de alter ego de Piglia, mas é muito mais. Ele fala sobre isso em diversas passagens, mas destaco uma.

Em março de 1962, ele havia inscrito um conto num concurso de uma revista literária importante, e uma das juradas, a escritora Beatriz Guido, foi à Universidade de La Plata, onde ele estudava, dar uma palestra. Sem saber a autoria da história, ela elogiou o conto de Piglia, que estava na plateia. Ele descreve: “e eu percebia, surpreso, que aquele era eu, e senti uma emoção contraditória que sempre me acompanhou, nas boas e nas más, de que não era eu, aquele que estava lá sentado entre meus colegas, que tinha escrito aquele conto, mas outro, diferente de mim, mais introvertido e mais valente, enquanto eu naquele tempo andava bem perdido, afastado emocionalmente de tudo”.

Piglia editou os seus cadernos (327, segundo o próprio) já no últimos anos de vida, sofrendo da Esclerose Lateral Amiotrófica, que lhe comprometeu os movimentos e no fim, a saúde. O livro é cirúrgico no sentido de que Piglia costura as entradas dos diários com textos (que parecem mistos de ficção, ensaio e memória, como a grande literatura) reeditados, narrados por e sobre Emilio Renzi, essa figura ficcional encharcada de mundo e pessoas reais (que vão de seus amores adolescentes à própria Beatriz Guido, Rodolfo Walsh e Gabriel García Márquez).

Essas costuras passeiam então entre pontos de vista, focos narrativos e no tempo e no espaço, sem deixar nenhuma aresta em aberto a não ser aquela que a literatura abre diante do abismo.

*

“A vida é uma cadeia de encontros casuais, mas tentamos nos explicar a nós mesmos como se escolhêssemos tudo desde o início. Caminhos que ‘parecem’ casuais mas são o resultado de toda uma maneira de viver. É só pensar no que aconteceu desde novembro, quando conheci a Lidia, até hoje, e fica bem claro que as coincidências foram rigorosamente programadas por mim para chegar a esses mesmos resultados. (…) Que me importa agora tudo que li? Que me importa escrever e saber, se não estou com ela?”.

*

Lançamento do livro

Bate-papo com Júlio Pimentel Pinto e Sérgio Molina, com mediação de Paulo Werneck

Exibição de filme sobre o autor

7/11, 19h no Instituto Cervantes (Av. Paulista, 2439)

Apoio: Quatro Cinco Um