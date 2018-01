Ziraldo passa mal e é internado em Frankfurt

Maria Fernanda Rodrigues

Enviada Especial / Frankfurt

O cartunista Ziraldo, de 81 anos, foi internado em um hospital de Frankfurt depois de passar mal no pavilhão brasileiro da feira do livro. Segundo seu editor Breno Lerner, diretor da Melhoramentos, ele sentiu uma tontura perto da hora do almoço, início da manhã no Brasil, e foi orientado a ir ao hospital.

“Os médicos alemães não nos dão muita informação, mas o que disseram é que não é grave e que ele ficaria em observação”, contou. Não há previsão de alta.

Pela feira, o comentário é que os exames teriam constatado um pequeno infarte, o que não foi confirmado pelo editor.