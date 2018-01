Ziraldo não participa de debate neste domingo

O cartunista Ziraldo, que após ter feito cateterismo disse que viria à feira do livro hoje em Frankfurt, não veio. Ele está bem, mas a família achou melhor poupá-lo. Na quarta, ele deve embarcar de volta para o Brasil. Ziraldo passou mal na quinta-feira e foi submetido a um cateterismo.

Ele participaria de debate no auditório do pavilhão do Brasil hoje, pela manhã, com Mauricio de Sousa, Lourenço Mutarelli, Fábio Moon, Gabriel Bá, Fernando Gonsales e Lelis.