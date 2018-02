Zazie Edições chega para repensar – e movimentar o mercado editorial

INDEPENDENTE – 1

Zazie chega para repensar – e movimentar o mercado editorial



São três os lemas da Zazie Edições: “Sou inteiramente otimista. Sem deixar de ser pessimista” (Drummond), “Ó, rã pequenina, não se deixe vencer!” (Issa Kobayashi) e “Não estou interessada em dinheiro, só quero ser maravilhosa” (Marilyn Monroe). Zazie é a nova invenção de Laura Erber, artista e autora de Esquilos de Pavlov, e do crítico Karl Erik Schøllhammer. A aposta será em coleções – conjuntos e recortes capazes de repensar e propor novos arranjos e visões das artes e da literatura e do que cada linguagem troca entre si, explicam. Tudo digital e grátis – com download pelo site, que será lançado dia 12, no MAM-Rio, junto com os primeiros títulos da coleção Ninguém Mais Sabe, “de livrinhos individuais de desenho seguidos de um breve comentário elaborado por cada autor/autora sobre sua prática e compreensão do desenhar”. Acima, o traço do romeno Dan Perjovischi, que estará na primeira leva da coleção. Os outros autores também deste primeiro lançamento são Zuca Sardan, Carla Gagliardi, Fernanda Lopes, Tatiana Podlubny e Luiza Leite (Brasil), Tove Storch (Dinamarca), Sebastian Diaz Morales (Argentina / Holanda) e Anne-Lise Broyer (França).

*

O título da coleção remete a verso de John Cage:

O que é um desenho?

Ninguém mais sabe

Algo

que não requer que você espere secar

enquanto você está fazendo?

Algo sobre papel?

*

Outras coleções já estão sendo organizadas. Por ora, tudo está sendo feito de forma colaborativa.

INDEPENDENTE – 2

Mudança de rumo

A Descaminhos, criada por André Caramuru Aubert para produzir apenas e-books, apresenta seu primeiro livro impresso no dia 24. Só Uma Estranha Luz Como Pensamento, romance do próprio editor, abre a catálogo tradicional da editora. Na sequência, até o Natal, deve ser lançado, nos dois formatos, Tirando a Louca do Armário, com contos inéditos de Naum Alves de Souza.

*

“Percebemos que, na cabeça das pessoas, e-book não é livro, e isto não deve mudar tão cedo”, lamenta. Quando for viável, os livros sairão nas duas versões. Se não for, só em digital. A corrida agora é para ajeitar o site e vender direto ao leitor.

NÃO FICÇÃO

Biografia política

Com 460 páginas baseadas na leitura minuciosa de centenas de documentos, muitos dos quais inéditos, Caio Prado Júnior – Uma Biografia Política deve ser lançado pela Boitempo no ano que vem. A obra de Luiz Bernardo Pericás acompanha a trajetória de um dos principais intérpretes do Brasil.

PASSATEMPO

Até o Wally

Se já é um desafio encontrar o Wally com sua roupa listrada nos livros que são sucesso desde o final dos anos 1980, imagine num volume repleto de contornos em preto e branco como a imagem que está acima. Onde Está Wally? – O Livro de Colorir sairá pela Martins Fontes – Selo Martins no primeiro trimestre de 2016.

*

E tem mais. Para o Natal, sai um livro de adesivos do personagem. E outros dois Onde Está Wally? estão na fila, ainda sem título em português: In Outlet Space e Across Lands.

JUVENIL

Introdução literária

A Moderna lança a coleção Na Sala de Aula, de Douglas Tufano com ilustrações de Weberson Santiago, sobre a vida e obra de escritores e o contexto histórico e artístico em que viveram. Os primeiros: Machado, Camões e Pessoa.

