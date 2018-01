Vida e obra de Edgar Allan Poe se misturam em coletânea da Darkside

CONTO

Vida e obra de Poe se misturam em coletânea da Darkside



Está prevista para maio uma nova coletânea de contos de Edgar Allan Poe (1809 – 1849). Trata-se de um projeto original da Darkside, que pretende mesclar os contos escolhidos com fatos da vida do escritor americano (abaixo, em estátua localizada em Boston, sua cidade natal) que explicam sua obra. “Quando bebia, Poe se dizia perseguido por um corvo, uma das principais referências que apareceriam em sua obra anos depois”, explica Christiano Menezes, sócio da Darkside. A organização está sendo feita pela própria editora e o livro terá ilustrações de artistas brasileiros e estrangeiros.

ROMANCE – 1

A volta das amigas

A História de um Novo Nome, segundo título da tetralogia da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante, chega às livrarias em fevereiro pelo selo Biblioteca Azul, da Globo. Agora, as personagens de A Amiga Genial, o primeiro, já estão com seus 20 e poucos anos.

ROMANCE – 2

Doce lar

O Carretel de Linha Azul é o 20.º romance da americana Anne Tyler (de O Turista Acidental e Lições de Vida, Pulitzer de 1989). Previsto pela Planeta para este ano, ele acompanha três gerações de uma família de Baltimore – os eventos, segredos, conflitos e sentimentos.

NÃO FICÇÃO – 1

O lugar da dor

Vencedor do Prêmio Costa de biografia, F de Falcão é o relato pessoal da inglesa Helen Macdonald sobre o adestramento de um gavião como forma de elaborar o luto pela morte do pai. A obra é um dos destaques da programação da Intrínseca.

O outro é a ficção A Brief History of Seven Killings, de Marlon James, vencedor do Man Booker Prize.

NÃO FICÇÃO – 2

Tempos extremos

Primeiro, As Lições do Mestre foi lançado em e-book. Agora, em janeiro, a Geração Editorial apresenta esta seleção de ensinamentos de Confúcio (551 – 479 a. C.) em edição impressa.

DIREITOS

Domínio público

Entre as pessoas que terão obras em domínio público a partir deste ano estão Adolf Hitler (e a reedição de Minha Luta está dando o que falar no mundo todo) e Mussolini (ele tem uma autobiografia), e também Mário de Andrade, Robert Desnos e Paul Valéry. Há controvérsias com relação ao Diário de Anne Frank – ela morreu em 1945, portanto, poderia cair em domínio púbico, mas quem publicou a obra foi seu pai, morto em 1980.

JUVENIL

‘Mensagem para Você’

É mais ou menos como a comédia romântica com Meg Ryan e Tom Hanks, mas em livro e para adolescentes. Bailey e Alex se conhecem num fórum online sobre filmes antigos e vão se aproximando virtualmente. Então a garota se muda para a cidade do menino e deixa o primeiro encontro nas mãos do destino. Eles se conhecem, implicam, se apaixonam – tudo sem saber a real identidade um do outro.

Inédito internacionalmente, Alex, Approximately, de Jenn Bennett, sairá pela V&R em 2017. Antes, ainda em 2016, a editora lança The Anatomical Shape of a Heart, da mesma autora, e também sobre a descoberta e as surpresas do amor.