Veneta planeja o retorno de André Toral aos quadrinhos

Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

A Veneta já têm planejados os principais lançamentos da primeira parte do ano, e um dos mais aguardados é o retorno de André Toral aos quadrinhos. Em março sai Holandeses, álbum que conta a história de dois irmãos judeus que vêm ao Brasil na época da invasão holandesa do século 17. Outros livros que a editora tem em vista: Caligari!, de Alexandre Telles (releitura do artista plástico sobre o filme O Gabinete do Doutor Caligari, de 1920); Couro de Gato, de Carlos Patati e João Sánchez (a história do surgimento do samba no Rio de Janeiro do início do século 20); uma autobiografia em quadrinhos de Cynthia B; e o novo álbum do Marcelo D’Salete sobre Palmares, que se chamará Angola Janga.

#WOMENSMARCH

Na Rússia

A Rússia pré-revolucionária também teve sua marcha de mulheres: no dia 8 de março de 1917, mais de 90 mil protestaram contra o czar Nicolau II, num prenúncio à Revolução Russa de outubro daquele ano. Para comemorar o centenário da data, a Boitempo vai publicar o livro A Revolução das Mulheres: Emancipação Feminina na Rússia Soviética, antologia de artigos, atas, panfletos e ensaios de autoras russo-soviéticas. O livro também foi feito integralmente por mulheres, da capa à edição, passando pela preparação, revisão e diagramação. A organização é da pesquisadora Graziela Schneider Urso, e todos os textos, inéditos no Brasil, foram traduzidos diretamente do russo.

CLÁSSICOS

Coleção

A Nova Fronteira vai lançar em fevereiro a coleção Clássicos de Ouro, com obras de grandes autores e títulos que estavam fora de catálogo há anos. No próximo mês, chegam às livrarias os livros Memórias de Uma Moça Bem-Comportada, de Simone de Beauvoir; História do Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell; Como Vejo o Mundo, de Albert Einstein, e Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce.

*

Ao longo do ano, serão relançadas 22 obras de escritores renomados, como Woody Allen, Günter Grass e Ivo Barroso.

BERLINALE

Produção

O Remanescente, livro de Rafael Cardoso publicado em novembro pela Companhia das Letras e que também saiu na Alemanha, pela Fischer, vai participar do Festival de Cinema de Berlim, agora em fevereiro, na seção Books at Berlinale.

*

O evento é uma parceria do festival com a Feira do Livro de Frankfurt, e reúne produtores de cinema com agentes literários que representam obras com potencial de fazer bonito nas telas. 12 trabalhos do mundo todo foram pré-selecionados. O livro do brasileiro conta a história de uma figura rica em Berlim que tem que fugir da Alemanha nazista, e acaba no interior do Brasil, e é representado pela agência Villas-Boas & Moss.

INDICAÇÃO

Bolonha

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), seção Brasileira do International Board on Books for Young People, indicou 6 livros da Editora do Brasil para o catálogo da Feira do Livro Infantil de Bolonha, a mais importante do mundo no segmento, que ocorre entre 3 e 6 de abril.