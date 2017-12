Venda de livros porta a porta cresce e títulos infantis lideram a preferência do brasileiro

A coluna Babel, publicada no Caderno 2 do dia 14 de junho, antecipa dados da pesquisa Perfil Setorial, feita pela Associação Brasileira de Difusão do Livro. Há muito informação interessante sobre a venda de livros porta a porta, mas o que me chamou a atenção foi ver que o brasileiro anda comprando muito livro infantojuvenil e poucas obras de autoajuda. E mais: e-galáxia e Bookstorming serão parceiras, um livro lindo de Toni Morrison para crianças, um estudo sobre campanhas eleitorais na América Latina, o badalado romance de Boris Fishman, etc.

PESQUISA

Venda de livros porta a porta cresce e infantis lideram lista

Existem hoje no País 30 mil profissionais que vão, de porta em porta, vendendo livros. Se antigamente a prática era mais usada para a comercialização de enciclopédias, agora os livros infantojuvenis lideram a preferência do brasileiro que abre sua casa para editoras, crediaristas e atacadistas. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), que congrega esses três tipos de empresas, ao Instituto de Pesquisa Amigo, a venda de títulos para crianças representou 46,9% do faturamento das associadas em 2013. Em seguida, estão obras de referência (28,6%), livros técnicos (8,8%), literatura/paradidáticos (7,8%), religiosos (4,8%), autoajuda (1,6) e outros (1,6). Ainda segundo a pesquisa, a venda no porta a porta cresceu 9,38% entre 2012 e 2013 e o faturamento do setor superou R$ 1 bilhão. Para 62,6% dos entrevistados, o Vale Cultura pode dar novo impulso ao segmento.

INDEPENDENTE

Produção em rede

A e-galáxia, um ano de vida, e a Bookstorming, que está fazendo um mês, unem esforços para uma maior presença no mercado editorial e para o fortalecimento da autopublicação.

*

Com a parceria, autores que quiserem publicar seus livros pela plataforma de financiamento coletivo Bookstorming terão, automaticamente, os e-books produzidos e distribuídos para as principais e-bookstores pela e-galáxia.

*

Mas quem quiser publicar diretamente em digital pela e-galáxia e não puder pagar por isso poderá entrar na onda do crowdfunding e fazer uma vaquinha entre os amigos.

BLOOMSDAY

Introdução a Joyce

Hoje, abrindo os trabalhos do Bloomsday, celebrado na segunda, Marcelo Tápia faz a palestra James Joyce – Um Breve Itinerário de Leitura, às 16 h, na Casa Guilherme de Almeida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

INFANTIL – 1

Poemas narrados

Em 2010, o escritor José Santos e seu filho Jonas Worcman de Matos, à época com 14 anos, lançaram Show de Bola, com poemas sobre futebol (leia dois deles abaixo), pela FTD. No domingo, no Museu da Língua Portuguesa, eles lançam a versão interativa da obra para iPad. Além de ler os poemas, será possível ouvi-los na voz de seus autores e também em inglês e espanhol.

FUTEBOL DE MENINA (José)

Para Marcela, Lalá e Marta.

Houve

um tempo

em que

futebol

não tinha

menina.

Ah, isso

não era vida!

Elas só

ficavam

na torcida.

Agora,

na quadra,

na grama,

na areia,

com bola

de couro

ou de meia,

elas fazem

o jogo

ficar diferente,

mais bonito

e sorridente.

E ainda jogam melhor que a gente.

O DIA EM QUE A TERRA PAROU (Jonas)

O monte Everest sem nenhum alpinista

e a Marginal Tietê sem carros na pista.

O Cristo e o Pão de Açúcar abandonados.

O Taj Mahal e o Central Park inabitados.

O Muro das Lamentações

sem nenhuma reza, sem nenhum choro.

E ninguém no funeral do Mar Morto.

O Coliseu, sem gente por perto,

e o Saara, como sempre, deserto.

Mas todas as tevês do planeta

estão ligadas e ninguém perde um segundo.

Porque estão todos vidrados

na final da Copa do Mundo.

INFANTIL – 2

Abrigo seguro



O ano de 2010 também foi marcante para a Nobel Toni Morrison, que perdia o filho Slade, de 45 anos, para o câncer. Eles escreviam juntos livros para crianças e o último deles, O Que Me Diz, Louise?, com ilustrações de Shadra Strickland (acima), será lançado em outubro pela Globinho. Ele conta a história de uma garota que se refugia em biblioteca num dia chuvoso.

POLÍTICA

Campanhas esmiuçadas

A jornalista Katia Saisi lança, em agosto, Campanhas Presidenciais, Mídia e Eleições na América Latina: Brasil, Chile e Venezuela, baseado em sua tese de doutorado em Política, na PUC. Sairá pela novata Medianiz.

ROMANCE

Vida reinventada

Em 2015, a Rocco publica A Replacement Life, livro de estreia de Boris Fishman, nascido na ex-URSS em 1979 e radicado nos EUA. A história do jornalista russo Slava Gelman que forja, em Nova York, pedidos de indenização para judeus imigrantes que não sofreram exatamente com o holocausto já é sucesso de crítica nos EUA.