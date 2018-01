Uma semana depois do lançamento, novo ‘Harry Potter’ é o livro mais vendido de 2016 no Reino Unido

Enfim, um best-seller. Uma semana depois do lançamento, dia 31 de julho, Harry Potter e A Criança Amaldiçoada já era o livro mais vendido de 2016 no Reino Unido. No período, foram comercializados 847 mil exemplares da obra de J. K. Rowling e Jack Thorne, que é o roteiro da peça em cartaz em Londres com toda a temporada esgotada. Os dados são da Nielsen, que acompanha o mercado editorial em diversos países, nesta quarta-feira, 10.

Segundo o relatório da empresa divulgado pelo site especializado Bookseller, este é o livro com melhor desempenho num curto espaço de tempo da última década. Outro sucesso histórico de venda, mas que não se compara com os volumes do bruxo, foi Cinquenta Tons de Cinza, de E. L. James, com cerca de 200 mil cópias vendidas em uma semana em 2012. Para se ter uma ideia, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe e Harry Potter e as Relíquias da Morte superaram a marca de um milhão de cópias vendidas na semana após os lançamentos – o primeiro chegou a 1,84 mi de exemplares.

Um outro recorde para a nova aventura de Harry Potter: catalogado como peça, ele, só nesta primeira semana, deixou para trás o acumulado da categoria em 2015, quando livros do gênero somaram 690 mil exemplares vendidos, e superou a venda de Romeu e Julieta, peça de Shakespeare que vendeu 127 mil exemplares em 1998, o recorde anterior.

O novo livro puxou para cima a venda de outros títulos. Neste período, somando os exemplares dos outros sete volumes da série, chega-se a pouco mais de 32 mil unidades comercializadas – índice 51,3% superior ao da semana que antecedeu o lançamento. Obras derivadas de Animais Fantásticos e Onde Habitam e livros de colorir chegaram a 51 mil cópias vendidas.

Harry Potter e A Criança Amaldiçoada será lançado em português no dia 31 de outubro, pela Rocco.