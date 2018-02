Babel: Um reality show literário e o desafio de escrever com plateia

A Babel publicada no Caderno 2 de 3 de maio, com informações sobre um livro que será escrito por Vinicius Campos na plataforma colaborativa Widbook, a nova leva de e-books gratuitos da Unesp, uma doação de 80 mil exemplares de livros para taxistas e passageiros, o único infantil de e. e. cummings a caminho das livrarias com ilustração de Guazzelli, o lançamento na Espanha de Outra Vida e a eterna questão da liberação das biografias.

DIGITAL – 1

Um reality show literário e o desafio de escrever com plateia

A partir de 12 de maio e durante um mês – sempre de segunda a sexta, às 18h30 –, Vinicius Campos, autor de O Amor nos Tempos do Blog e apresentador de tevê conhecido por seu trabalho no Disney Channel, vai ligar seu computador, respirar fundo e escrever, ao vivo, um livro. Trata-se uma espécie de reality show literário com duração diária de uma hora e intervenção dos leitores, que poderão acompanhar o processo em www.widbook.com/ebook/sqn, pelo Twitter diariamente e, semanalmente, por meio do hangout do Google +. Em linhas gerais, Minha Vida Cor de Rosa # SQN, que será escrito na plataforma colaborativa do Widbook, conta a história de três jovens que se encontram numa loja de conveniência no interior do País e veem sua vida mudar. A surpresa ficará por conta dos capítulos finais da trama, que serão escritos em sigilo e poderão ser lidos apenas no e-book que a Rocco lança em junho.

DIGITAL – 2

Livros gratuitos

Na terça, 57 novos e-books escritos por pesquisadores da Unesp estarão disponíveis para download gratuito, pelo selo Cultura Acadêmica, no site da instituição. Há no pacote títulos de diversas áreas – entre eles, Crianças, Museus e Formação de Público em São Paulo, de Paula Hilst Selli, e Frei Agostinho de Jesus e as Tradições da Imaginária Colonial Brasileira: Séculos XVI-XVII, de Rafael Schunk.

*

Entre 2010, quando o projeto foi criado, e março, foram feitos mais de 500 mil downloads. O best-seller, baixado 6 mil vezes, é Design e Ergonomia, de Marizilda dos Santos Menezes e Luis Carlos Paschoarelli. Já são 248 títulos.

LEITURA

Biblioteca no táxi

Cerca de 10 mil taxistas da Easy Taxi de 25 cidades recebem, esta semana, novos títulos para o projeto Bibliotaxi. A doação está sendo feita pela Saraiva em parceria com a Objetiva, Casa da Palavra, Sextante, Novo Conceito e Melhoramentos, entre outras editoras, e inclui 80 mil volumes. O passageiro pode pegar o livro, ler e devolver em outro táxi da frota.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TRADUÇÃO

Em espanhol e francês

Rodrigo Lacerda segue para a Espanha, em junho, para divulgar a tradução de seu romance Outra Vida. Até lá, saberá se seu juvenil O Fazedor de Velhos venceu o prêmio francês Chronos.

INFANTIL

Contos de um poeta





Único título infantil do poeta e. e. cummings (1894-1962), 4 Contos sai pela Cosac Naify no segundo semestre com tradução de Claudio Alves Marcondes e ilustrações (acima) de Eloar Guazzelli. O livro foi publicado em 1965 como Fairy Tales e traz os contos O Velho que Perguntava ‘Por quê’?, A Casa que Comeu Torta de Mosquito e A Menininha Chamada Eu, escritos para sua filha por volta de 1924, e O Elefante e a Borboleta, feito para o neto.

FICÇÃO

Carrero reeditado

Ainda em 2014 a Cesárea relança, em e-book, Maçã Agreste, livro publicado por Raimundo Carrero em 1989 e esgotado.

BIOGRAFIA

Apreensão, de novo

Comenta-se em Brasília que, caso não seja realizada uma CPI da Petrobrás na Câmara, nenhum outro assunto além do orçamento deve ser votado até dezembro. E assim a lei das biografias vai continuar sendo empurrada para uma outra hora.