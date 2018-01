Trilogia de ficção científica que vai virar série da Netflix será lançada pela Bertrand

FICÇÃO CIENTÍFICA

Bertrand compra direitos de obra que vai virar série da Netflix

Takeshi Kovashi é o título da trilogia publicada pelo inglês Richard K. Morgan entre 2003 e 2005 e que voltou a ser notícia com o anúncio de que a Netflix está produzindo uma série baseada no primeiro volume, Altered Carbon, prêmio Philip K. Dick de 2003. Serão 10 episódios para começar, e a Bertrand corre para aprontar a tradução da série – o primeiro deve sair até o fim do ano e a série não tem data. Para o elenco, foi confirmado Joel Kinnaman (de House of Cards e Robocop; foto). A história se passa no século 25, quando a mente humana foi digitalizada e a alma pode ser transferida de um corpo para o outro – mudando, assim, o conceito de morte. Depois de morrer de forma estranha, Kovacs acorda num novo corpo e precisa desvendar uma trama de conspiração.

FANTASIA – 1

Iniciação em magia

De 1968, O Feiticeiro de Tarramar, de Ursula K. Le Guin, volta às livrarias brasileiras em setembro pela Arqueiro. Aos 86, ela segue influenciando escritores como Neil Gaiman e J. R. R. Martin. Seu livro juvenil fala sobre um ser estranho, irrequieto e sedento de poder e sabedoria, que virou aprendiz de feiticeiro.

FANTASIA – 2

Outros mundos

Sucesso no Wattpad com mais de 360 mil leituras, Mais Leve Que o Ar, de Felipe Sali, de 24 anos, ganhará edição da Lote 42. Fantasia com ares vitorianos narrada com base no ponto de vista de uma mulher e inspirada na história do Brasil, a obra será ilustrada por um artista ainda a ser escolhido. Para este primeiro livro juvenil e fantástico de seu catálogo, a editora vai convidar ilustradores interessados no projeto para mostrarem seu trabalho.

JUVENIL

Descoberta do amor

Podia Ser Pior, do americano Adam Silvera, previsto pela Rocco Jovens Leitores para o 2.º semestre, é finalista na categoria juvenil do Lambda Literary, tradicional prêmio para obras LGBTQ. A obra conta a história de um garoto do Bronx redescobrindo sua sexualidade após perder o pai e conhecer um novo amigo. Nesta edição do prêmio, cujo resultado sai dia 6 de junho, foram 933 inscrições ante as 818 do ano anterior.

CULINÁRIA

Restaurante em casa

Há 7 anos, Caio Novais ensina a preparar pratos famosos de restaurantes e bares no Youtube. Seu canal Ana Maria Brogui é um dos maiores da rede, com 1,7 milhão de assinantes. Ele lança, em junho, seu segundo livro. Otimista, a Sextante quer superar as 16 mil cópias vendidas de As Famosas Receitas de Ana Maria Brogui e mandou imprimir 20 mil exemplares de Faça Você Mesmo.

MERCADO

Informação simplificada

Depois de trazer ao País a Contec, uma conferência internacional sobre o uso da tecnologia na educação, a Feira do Livro de Frankfurt coloca o outro pé no Brasil. Agora, por meio de uma joint-venture com a Câmara Brasileira do Livro, ela lança a Books In Print Brasil. Trata-se de versão adaptada para o realidade local da plataforma criada pela MVB, empresa da Associação Alemã de Editores, Livreiros e Distribuidores responsável por informação de mercado e tecnologia. Frankfurt é a representante internacional da empresa.

A ideia é formar um catálogo único de títulos ativos – um grande banco de dados com as informações de todos os livros impressos e em produção.

A plataforma será apresentada oficialmente na Bienal de São Paulo, em agosto, mas as editoras começam a ser procuradas nos próximos dias.