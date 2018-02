Três concursos para escritores valendo o poema na camiseta, três meses em Paraty ou a pesquisa em livro

O projeto

, que levará um escritor brasileiro ou estrangeiro (mas que more no Brasil) para uma temporada de três meses na cidade fluminense, encerra as inscrições no dia 14. O escolhido ganhará a hospedagem, R$ 50 por dia para alimentação e uma bolsa de R$ 15 mil. No final do projeto, o escritor deverá apresentar ao Sesc a primeira versão do livro produzido durante a residência. Para se inscrever é preciso mandar um texto literário em progresso e uma proposta para ação literária voltada para a formação de leitores e/ou estímulo à leitura. O vencedor será conhecido no dia 17 de novembro.

Estão abertas até o dia 9 de setembro as inscrições para o concurso cultural Inverso do Avesso, uma parceria entre o jornal literário Plástico Bolha e a loja Poeme-se. O autor do melhor poema em 140 caracteres (com espaço) verá seu trabalho impresso em camisetas. Os participantes podem inscrever apenas um poema e o resultado será divulgado no dia 15. O júri é composto por Alice Sant’Anna, Augusto Guimaraens, Camila Justino, entre outros.

Já o

, em comemoração aos 60 anos do Dicionário do Folclore Brasileiro, de Luís da Câmara Cascudo, promovido pela editora Global e pelo Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo, aceita inscrições até 30 de dezembro. O prêmio será concedido ao melhor trabalho inédito que aborde o tema “A cultura popular na obra de Câmara Cascudo” e além de ver a pesquisa transformada em livro, o autor ganhará R$ 6 mil.

Os editais podem ser conferidos a partir dos links.