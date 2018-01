Textos de Cora Coralina sobre sua infância são reunidos em livro infantojuvenil

INFANTOJUVENIL

Textos de Cora Coralina sobre sua infância são reunidos

A Global trabalha em mais um título de Cora Coralina. Previsto ainda para este ano, Lembranças de Aninha vai reunir 12 textos escritos pela poeta-doceira sobre sua infância em Vila Boa de Goiás, no final do século 19. São textos já publicados em outros livros da autora, mas reunidos agora numa edição ilustrada e destinada a jovens leitores. Estão ali, entre outros, O Boi de Guia, A Fala de Aninha – É Abril e As Meninas, A Formiga e o Boi – nele, ela relembra a infância solitária no quintal de casa.

FESTIVAL

Sesc na Flip

Pela primeira vez, as Edições Sesc terão uma casa em Paraty, no Centro Histórico, durante a Flip (26 a 30 de julho). Ela vai abrigar lançamentos, contação de histórias e oficinas de arte e fotografia. Ali também vão funcionar uma livraria para comercializar os títulos da editora e um espaço de leitura.

*

Entre os lançamentos previstos, os dois primeiros exclusivamente digitais do Sesc: Tudo Sobre Tod@s: Redes Digitais, Privacidade e Venda de Dados Pessoais, de Sergio Amadeu da Silveira, e Um Fantasma Leva Você Para Jantar: Do Cosmos ao GPS, de Ulisses Capozzoli.

CONTO

A literatura e a cidade

A Barbatana lança, nos próximos dias, A Margem, livro com contos de Guy de Maupassant (1850-1893). Os textos, ambientados no fin de siècle parisiense, foram selecionados por Leila de Aguiar Costa, que também os traduziu, por tratarem do duplo significado da palavra – o literal nas duas margens do Sena e o figurado em todas as suas acepções. A obra integra a coleção Outros Passos, que pretende ‘definir’ verbetes que se constituirão futuramente num alfabeto de temas caros à vida nas cidades. Uma gravura de Rodrigo Visca (acima) vai encartada no livro.

FEIRA

Bienal 2018

A Bienal do Livro de SP será realizada entre os dias 3 e 12 de agosto, no Anhembi.

NÃO FICÇÃO

Cartas nazistas

A Record lança, em setembro, Heinrich Himmler – Cartas de Um Assassino em Massa, organizadas pelo professor de história alemã Michael Wildt e por Katrin Himmler, escritora e sobrinha-neta do nazista. São as cartas trocadas entre o oficial da SS e sua mulher, Margarete.

YA

Livro com causa

Ana Beatriz Brandão vai doar parte da renda dos direitos autorais de A Garota das Sapatilhas Brancas (Verus) à Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica (Arela-RS) e ao Instituto Paulo Gontijo (IPG).