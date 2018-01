Sucesso de Scholastique Mukasonga impulsiona catálogo da editora Nós

MERCADO

Sucesso de Scholastique impulsiona catálogo da Nós

A repercussão da passagem de Scholastique Mukasonga, nascida em Ruanda e radicada na França, pelo Brasil – ela participou da Flip e se encontrou com Lula – foi tanta que ajudou os outros autores da Nós. Quem for às lojas da Livraria da Vila, por exemplo, vai encontrar os 23 títulos do catálogo. Outras livrarias também fizeram suas encomendas e a editora independente de Simone Paulino está entrando em locais onde nunca esteve. Mas Scholastique segue sendo sua estrela principal, a primeira best-seller da editora. Só a Saraiva acaba de pedir 1.500 exemplares de A Mulher dos Pés Descalços e Nossa Senhora do Nilo (o 1.º e o 4.º mais vendidos na Flip, respectivamente). E vem mais por aí. Até o fim do ano deve sair Baratas que, com os outros dois, encerra uma espécie de trilogia sobre o genocídio em Ruanda. O livro foi anunciado ontem, 11, como finalista de prêmio PEN, nos EUA – na entrega, em setembro, Margaret Atwood será homenageada.

FICÇÃO

Atwood redescoberta

Por falar em Margaret Atwood, a Rocco lança, em setembro, nova edição Vulgo, Grace com o mesmo projeto gráfico feito recentemente para Dicas da Imensidão e O Conto da Aia – livro de 1985 que voltou às listas de mais vendidos com a eleição de Trump e ganhou novo fôlego com a recente adaptação pelo serviço de streaming Hulu. Lançado aqui em 2006, ele não tinha tido nenhuma reimpressão até maio. De lá para cá, já foram três.

CINEMA

Para todas as idades

Estreia em outubro Sem Fôlego, baseado em livro homônimo de Brian Selznick – autor também de A Invenção de Hugo Cabret. Os livros saíram pela SM.

HQ

Rosa e a revolução

A irlandesa Kate Evans vem ao País em outubro para lançar Rosa Vermelha (WMF Martins Fontes), HQ sobre Rosa Luxemburgo (1871–1919; acima). Vai coincidir com as celebrações do centenário da Revolução Russa e com a semana que a Martins Fontes Paulista promoverá em homenagem a Rosa.

BIENAL – 1

Antes de Dan Brown

Apesar da conjuntura, a Sextante está otimista em relação à Bienal do Livro do Rio, que começa dia 31. Ela terá o maior estande de sua história, com 250 m², e vai levar 30 mil exemplares para lá – e 500 mil marcadores de página. Hoje, ela lidera a lista anual de mais vendidos do PublishNews – e ainda vem Origem, o novo de Dan Brown, em outubro.

BIENAL – 2

Livro interativo

A HarperCollins Brasil lança, na Bienal, #PorQueEuLeio, obra interativa em que o leitor poderá, por exemplo, terminar uma história, criar nomes de personagens, indicar livros que poderiam virar filme e por aí vai.

NACIONAL

Trilogia da dor

João Silvério Trevisan, que lança o romance Pai, Pai em setembro, já acertou com a Alfaguara outros dois títulos, também autobiográficos, que encerram o que ele está chamando de Trilogia da Dor – sobre dores provocadas por três tipos de amor: do pai, do irmão e do companheiro.

NÃO FICÇÃO

Debate ateu religioso

Padre Fábio de Melo fez voto de se dedicar a Deus. Para Leandro Karnal, Deus não existe. Os dois conversaram longamente e o resultado pode ser conferido, no final de setembro, em Crer ou Não Crer. Sai pela Planeta em tiragem de nada menos de 50 mil exemplares.