Stephenie Meyer vai lançar seu primeiro thriller adulto – e não há nenhum vampiro nele

Depois de lançar a saga Crepúsculo, que se tornou best-seller e foi transformada em filmes que também fizeram muito sucesso, Stephanie Meyer se prepara para apresentar, agora, seu primeiro thriller adulto: The Chemist.

O lançamento está programado pela Little, Brown para o dia 15 de novembro, no Reino Unido.

“Gostei muito de ter passado um tempo com um tipo diferente de herói de ação – para quem sua arma primária não é um revólver, uma faca ou músculos fortes, mas sim o cérebro”, disse a autora em comunicado. Sua série best-seller, com mais de 200 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, é protagonizada por vampiros. A Hospedeira, seu primeiro romance adulto, sem muita repercussão, é situado num planeta dominado por invasores que extraem a mente dos humanos e passam a viver em seus corpos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já The Chemist apresenta uma ex-agente secreta obrigada a fugir porque o governo teme que ela saiba demais. Ela tem de se mudar constantemente e a única pessoa em quem ela confiava foi morta. A informação que ela possui é de fato uma ameaça, que coloca em risco o governo e ela própria, cuja morte é desejada por muitos.