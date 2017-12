Spielberg vai dirigir filme baseado no livro infantil ‘O BGA – O Bom Gigante Amigo’

Steven Spielberg anunciou que vai dirigir um filme baseado no livro infantil O BGA – O Bom Gigante Amigo, do britânico Roald Dahl (1916-1990). Publicada originalmente em 1982, a obra que conta a história de Sofia, uma garota que acorda, vê um gigante, é levada prisoneira para a Terra dos Gigantes e conta com a ajuda de BGA para sair de lá, chegou às livrarias brasileiras em 1999 pela editora 34 e ganhou nova edição em 2009. As ilustrações são de Quentin Blake.

As filmagens começam no início de 2015 e a estreia está prevista para 2016, ano do centenário de nascimento do autor.

Melissa Mathison, roteirista de E.T., também cuidará do roteiro deste filme. Frank Marshall será o produtor e Michael Siegel e John Madden, os produtores executivos.