Site vai vender produtos relacionados a Hilda Hilst

O Instituto Hilda Hilst está lançando um site de e-commerce chamado Obscena Lucidez para vender livros, claro, mais baratos do que em livrarias, e uma série de produtos que remetem à autora e à sua obra.

Há na lista, por enquanto, pôsteres, camisetas – uma delas reproduz trecho do original do poema Alcoólicas com correções feitas a mão -, capinha de celular, porta-copos, além de cadernetas e agenda com ilustrações de capas de edições antigas ou montagens de desenhos com frases de Hilda e até trechos de seus diários.

A ideia é que as vendas ajudem na manutenção da Casa do Sol, onde a escritora viveu a partir de 1966, criou seus cachorros e onde escreveu boa parte de sua obra. É na Casa do Sol, em Campinas, que funciona o instituto.

Seus livros foram publicados pela Globo e não há nada previsto para este ano. Mas em 2013, a editora lançou o volume interessante, Fico Besta Quando Me Entendem, com 20 entrevistas concedidas por Hlda entre 1952 e 2002. Outro passeio interessante pelas ideias e pelo som da voz de Hilda é documentário A Obscena Senhora Silêncio, de Leandra Lambert, filmado em 2001 na Casa do Sol.

Hilda Hilst nasceu em 1930 e morreu em 2004.

Outros poemas na voz de Hilda Hilst: