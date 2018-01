PROJETO

Site reúne curiosidades sobre a rotina de trabalho de escritores



Em encontros com escritores, quando o microfone passa para a plateia, a pergunta que mais se ouve é: “Qual é o seu processo criativo (ou de trabalho)?”. Um projeto criado há dois meses por André Timm, o 2 Mil Toques, está tentando reunir essas respostas. Já foram publicados textos de mais de 50 autores sobre suas rotinas de trabalho – entre eles estão Antônio Xerxenesky, Luisa Geisler e Maria Valéria Rezende. Os próximos serão André de Leones (segunda), Claudia Nina (quarta) e Douglas MCT (sexta) – acima da esquerda para a direita – Moema Vilela (3/11) e Gustavo Melo Czekster (5/11).

CONFERÊNCIA – 1

Olhar estrangeiro

De 18 a 22/11, o Itaú Cultural promove o encontro Literatura Brasileira no Exterior: Mercado, Ensino e Mídia. Entre os convidados internacionais estarão François Wigel, Paula Salnot, Julia Tomasini, John O’Obrien, Charles Perrone, Giorgi de Marchis, Jobst Welge, Isabel Coutinho e Carmen Villariño.

CONFERÊNCIA – 2

Leitura e educação

A Feira do Livro de Frankfurt fará a 5.ª edição da Contec, sobre leitura, tecnologia e educação, no dia 19, em Belo Horizonte, durante a Bienal do Livro de Minas Gerais. As outras edições foram em São Paulo, Rio e Canoas – e Frankfurt, claro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BIOGRAFIA

Minhas memórias



Alan Douglas, amigo e produtor musical de Jimi Hendrix (1942-1970), e Peter Neal, documentarista, mergulharam em entrevistas, gravações e textos do lendário guitarrista para organizarem Jimi Hendrix Por Ele Mesmo, que a Zahar lança em novembro. São oito capítulos para dar conta da curta vida do guitarrista – da infância conturbada em Seattle à fama.

POESIA

Os sermões de Nuno

Em março, a Iluminuras lança Sermões, do artista plástico Nuno Ramos. Trata-se de um longo poema, de cerca de 200 páginas, que tem, segundo a editora, grande dose de erotismo.

NÃO FICÇÃO

Liberdade, liberdade

Com tradução de Paulo Faintin, doutor em Filosofia Medieval, e de Bernardo Veiga, doutorando em Filosofia, chega às livrarias nos próximos dias, pela Edipro, O Livre-Arbítrio, de Tomás de Aquino (1225- 1274) – que é, na verdade, a questão 24 das Quaestiones Disputatae De Veritate. Nela, Aquino estuda a natureza do livre-arbítrio e sua relação com as criaturas.

FICÇÃO

De carona com o filme

Lançado em 2002, The Diary of a Teenage Girl está tendo sua segunda chance. A obra de Phoebe Gloekner, sobre uma menina de 15 anos que passa por uma fase difícil na São Francisco dos anos 1970, ganhará as telas no primeiro semestre. Nessa mesma época, o livro será lançado pela Faro.

BEST-SELLER

Venda garantida

Cinco dos dez livros para o público jovem na lista anual de mais vendidos da Nielsen foram adaptados recentemente para o cinema – com Divergente, de Veronica Roth, no topo e Maze Runner, de James Dashner, crescendo a cada semana.