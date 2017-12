Shakespeare será tema de casa na Flip nos 400 anos de sua morte

HOMENAGEM

Shakespeare será lembrado na Flip nos 400 anos de sua morte

No dia 23 de abril, completam-se 400 anos da morte de William Shakespeare. A data será lembrada ao redor do mundo por pesquisadores e leitores. Mas o British Council quer mais – e, com uma série de atividades artísticas e educativas, pretende mostrar que o bardo continua vivo e atual e apresentá-lo às novas gerações. Trata-se do projeto Shakespeare Lives, que pretende atingir meio bilhão de pessoas no mundo e terá dois momentos especiais no Brasil. Durante a Festa Literária Internacional de Paraty, de 29/6 a 3/7, uma casa será montada no Centro Histórico para lembrar o autor. Ainda não foram confirmados debates na programação oficial. Fora isso, ele será celebrado na British House, no Rio, durante a Olimpíada.

CLÁSSICO

Tributo aos deuses

Por falar em Olimpíada, a Areté (Centro de Estudos Helênicos) e a Universidade Federal de São Paulo promovem, nos dias 2/4, 7/5, 4 e 18/6, o simpósio Celebração dos Jogos Olímpicos na Antiguidade. As poesias de Píndaro, Ilíada, de Homero, e Eneida, de Virgilio, são algumas das obras em análise. Os encontros são gratuitos e independentes.

ROMANCE

Ditadura no Brasil

Depois da Rua Tutoia, romance do jornalista Eduardo Reina, feito após ampla pesquisa histórica, é centrado no sequestro de bebês de militantes políticos durante a ditadura militar. Sai em abril, pela 11 Editora.

CRÔNICA

Para o aniversário

Ignácio de Loyola Brandão faz 80 anos no dia 31 de julho. “Nada de festejos, apenas um livro a mais, com uma coisa que gosto muito de fazer, a crônica.” Se For Para Chorar Que Seja de Alegria, com 41 crônicas escritas para o Caderno 2 e para a Tribuna de Araraquara, será lançado pela Global no início de agosto. Nos textos, ele aborda pequenos enigmas da vida cotidiana, cenas surreais como a de dois jovens carregando um esqueleto pela rua, de madrugada.

POESIA

Sensorial-musical

Um projeto de tradução de poesia para Braille mobiliza dois professores e duas alunas da UNB: Eclair Antonio Almeida Filho, Augusto Rodrigues da Silva Jr., Carolina Dias Pinheiro e Josina Nunes Magalhães Roncisvalle. O primeiro “experimento poético-musical-sensorial” será com Um Lance de Dados, de Mallarmé. O livro sairá pela Sol Negro no segundo semestre.

FICÇÃO

Junto com o filme

Romance adaptado de HQ, A Morte do Capitão América sairá pela Novo Século em abril, quando chega aos cinemas Capitão América: Guerra Civil.

FOTO

Retoque vintage

O pesquisador e sociólogo alemão Titus Riedl, que vive no Crato (Ceará), reuniu 5 mil fotopinturas – fotos de famílias em PB retocadas para ficarem coloridas – e mostra 58 delas no livro Estes Outros – Fotopinturas da Coleção Titus Riedl, que a Terra Virgem Edições lança em abril, com exposição. Trata-se do 6.º volume da coleção Fotógrafos Viajantes, em formato compacto e capa dura.