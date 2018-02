Sextante antecipa lançamento de ‘Inferno’, de Dan Brown

Lançado ontem nos Estados Unidos e Reino Unido e com campanhas de marketing movimentando livrarias ao redor do globo (como a da foto abaixo, tirada por Marcel Antonisse para a EFE na Holanda), Inferno, de Dan Brown, já domina, como era esperado, as listas de mais vendidos. Este é o quarto título em que o escritor americano usa o simbologista Robert Langdon como protagonista. Juntos, Anjos e Demônios, O Código Da Vinci, o grande sucesso dele, e O Símbolo Perdido venderam mais de 150 milhões de exemplares no mundo. Só no Brasil foram comercializados 4,7 milhões de livros.

Os leitores brasileiros esperavam para sexta, dia 24, o lançamento aqui, mas a Arqueiro, selo da Sextante, resolveu antecipar para segunda, dia 20, o envio dos 500 mil exemplares da primeira tiragem para as livrarias.

No novo livro, Langdon acorda em Florença sem nenhuma ideia do que aconteceu nas 36 horas anteriores – ele deveria estar nos Estados Unidos. Sofre um atentado num hospital e recebe a ajuda de uma jovem médica, que encontra um objeto em seu paletó. Os dois tentam decifrar códigos para salvar a vida de Langdon, que está em perigo. A galeria Uffizi, o Duomo, a Basília São Marcos, em Florença e Veneza, e A Divina Comédia, de Dante Alighieri, estão na obra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lançamento deve mexer nas listas de mais vendidos, levando os títulos de literatura erótica, a grande aposta do mercado editorial desde a publicação de 50 Tons de Cinza, já enfraquecida, ainda mais para baixo no ranking.