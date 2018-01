Saraiva vai vender livros no Mercado Livre

Há alguns meses, o Mercado Livre decidiu olhar com mais atenção para o mercado editorial. Queria vender livros em sua plataforma e olhava suas opções, conversava com profissionais. Agora, ela anuncia uma parceria com a Saraiva para venda de parte do acervo da maior rede de livrarias do País.

A Saraiva tem mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil e assiste à queda da receita bruta dessa rede. Segundo dados oficiais, o Mercado Livre tem 50 milhões de usuários por mês. Com a parceria, a Saraiva, que em agosto declarou guerra pública à Amazon ao copiar sua ação promocional, se fortalece para enfrentar a varejista americana que já alcança a Cultura no segundo lugar do ranking das livrarias – e olha que ela não tem nenhuma loja física.

A loja da Saraiva dentro do Mercado Livre, que reúne 9,4 milhões de vendedores, incluindo 600 “lojas oficiais”, terá 20 mil livros e artigos de papelaria e promete descontos de mais de 40%. A seleção dos títulos e logística são de responsabilidade da Saraiva.