Saraiva responde à Amazon e também dá descontos de até 90%

Cinco horas depois de a Amazon ter iniciado sua megapromoção anual, que foi antecipada em uma semana e pegou o mercado editorial e os leitores de surpresa, a Saraiva emitiu um comunicado dizendo que também estava iniciando uma promoção que prevê, como sua concorrente, descontos de até 90%.

A promoção, chamada de Livro é na Saraiva, é um pouco mais confusa e inclui descontos progressivos sobre os itens já em oferta: mais 10% na compra de dois livros, 15%, de três unidades e 20% na compra de quatro ou mais livros. O frete é gratuito para quem gastar pelo menos R$ 69. Na Amazon, o frete é grátis para compras de qualquer valor.

Comparando alguns títulos escolhidos aleatoriamente, a Saraiva não conseguiu chegar aos valores agressivos da Amazon. Depois de Você, de Jojo Moyes, sai por R$ 13,40 na Amazon e por 22,90 na Saraiva. Deuses Americanos, de Neil Gaiman, está R$ 10 mais caro na Saraiva e custa R$ 39,90.

Mas quem quiser comprar o novo de John Green, Turtles All The Way Down, em inglês, na pré-venda, paga menos na Saraiva. Os títulos importados, aliás, estão com 30% de desconto. Quem escolher pagar no boleto, coisa que a Amazon ainda não aceita, tem uma redução de mais 15%.

Os e-books têm desconto progressivo e mais 15% no pagamento por boleto. Enquanto A Amazon dá R$ 80 de desconto no Kindle, a Saraiva dá R$ 100 no LEV.

A promoção vale apenas para compras pelo site e vai até as 23h59 de domingo – a da Amazon se encerra na virada de sexta para sábado.