Sai a lista completa dos finalistas do Jabuti

A Babel adiantou ontem os finalistas de algumas das categorias mais literárias do Prêmio Jabuti, que abrange toda a cadeia do livro – da capa ao projeto gráfico, do texto original em seus mais diversos gêneros à tradução. O vencedor de cada uma das 27 categorias, a ser anunciado dia 17 de outubro, ganha R$ 3.500 e a estatueta no formato de um jabuti. No dia 13 de novembro, durante a cerimônia de premiação, serão revelados os autores do ‘Livro do Ano’ de ficção e de não ficção. Eles ganham mais R$ 35 mil.

Confira os finalistas:

CAPA

1º – PERSEGUIÇÃO – O FOGO AMIGO DAS LEMBRANÇAS – FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA JUNIOR – BERTRAND BRASIL

2º – UMA PORTA PARA UM QUARTO ESCURO – CESAR GODOY – ALAÚDE EDITORIAL

3º – ULYSSES – RAUL LOUREIRO E CLAUDIA WARRAK – COMPANHIA DAS LETRAS

3º – O OUTRO LADO DA IMAGEM E OUTROS TEXTOS: A POÉTICA DE REGINA SILVEIRA – CASA REX – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

4º – O ARLEQUIM DA PAULICEIA – SÉRGIO SALGADO – GERAÇÃO EDITORIAL/UEFS EDITORA

4º – AMORDAÇADOS UMA HISTÓRIA DA CENSURA E DE SEUS PERSONAGENS – DANIEL JUSTI – EDITORA MANOLE

5º – O MOSAICO – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FAUNA E FLORA – RICARDO MARTINS E FLAVIO REIS – FM EDITORIAL E EDITORA KONGO

6º – MAR ESCRITO – JUAREZ RODRIGUES – R&F EDITORA

7º – DESDE QUE O SAMBA É SAMBA – MAURÍCIO NEGRO – EDITORA PLANETA DO BRASIL

8º – DOM QUIXOTE – ALCEU CHIESORIN NUNES – COMPANHIA DAS LETRAS

8º – COMO FICAR SOZINHO – ELISA V RANDOW – COMPANHIA DAS LETRAS

9º – UM ROUBO BRILHANTE: UMA HISTÓRIA REAL – ANA DOBÓN – IBEP

10º – A COMÉDIA HUMANA – ESTUDOS DE COSTUMES, CENAS DA VIDA PRIVADA – VOLUMES 1, 2, 3, 4 – LUCIANA FACCHINI – GLOBO LIVROS

ILUSTRAÇÃO

1º – OS ZERÓIS – ZIRALDO – GLOBO LIVROS

2º – DOM CASMURRO – MARIO CAU – DEVIR

3º – VISHNU – FÁBIO COBIACO – COMPANHIA DAS LETRAS

4º – MONSTROS! – GUSTAVO DUARTE – COMPANHIA DAS LETRAS

5º – PRIMEIRA PALAVRA – ELVIRA VIGNA – ABACATTE EDITORIAL

6º – CONRADO SEGRETO – MODA E PAIXÃO – CONRADO SEGRETO – LUSTE EDITORES

7º – LUDMILA E OS DOZE MESES – WALTER LARA – ABACATTE EDITORIAL

8º – SENHORA DOS GATOS – MÁRCIA BANDEIRA E LELO – ATHALAIA E EDITORA

9º – FALANDO TUPI – GERALDO VALÉRIO – PALLAS EDITORA

10º – CADERNOS DE VIAGEM – J R DURAN – EDITORA SARAIVA

ILUSTRAÇÃO DE LIVRO INFANTIL E JUVENIL

1º – SIMBÁ, O MARUJO – FERNANDO VILELA – COSAC NAIFY

2º – TOM – ANDRÉ NEVES – EDITORA PROJETO

3º – CINE BIJOU – CACO GALHARDO – EDIÇÕES SESC SP

4º – A MÁQUINA DO POETA – NELSON CRUZ – EDIÇÕES SM

5º – BOCEJO – RENATO MORICONI – COMPANHIA DAS LETRAS

6º – ZIIIM – ILKA F MOURÃO – LEYA

6º – O SONHO DO ABAPORU – MARCELO CIPIS – EDITORA SARAIVA

6º – CANDINHO – E O PROJETO GUERRA E PAZ – ANTÔNIA ZULMA DINIZ, ÂNGELA, DEMÓSTENES, MARILU, MARTHA E SÁVIA DUMONT – COMPANHIA DAS LETRAS

6º – OS MENINOS DE MARTE – ZIRALDO – MELHORAMENTOS

6º – VISITA À BALEIA – NELSON CRUZ – EDITORA POSITIVO

7º – FELIZES QUASE SEMPRE – LAERTE – EDITORA 34

8º – QUANDO MARIA ENCONTROU JOÃO – RUI DE OLIVEIRA – EDITORA NOVA FRONTEIRA

9º – O JORNAL – PATRICIA AUERBACH – BRINQUE-BOOK

10º – BETINA FICA SOZINHA – BRUNA ASSIS BRASIL – EDITORA RECORD

10º – A BRUXINHA E O DRAGÃO – JEAN-CLAUDE R ALPHEN – COMPANHIA DAS LETRAS

ARQUITETURA E URBANISMO

1º – ESPLENDOR DO BARROCO LUSO-BRASILEIRO – BENEDITO LIMA DE TOLEDO – ATELIÊ EDITORIAL

2º – DESIGN SEM FRONTEIRAS: A RELAÇÃO ENTRE O NOMADISMO E A SUSTENTABILIDADE – LARA LEITE BARBOSA – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E FAPESP

3º – ARQUITETURA: UMA EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA SAÚDE – JOÃO FILGUEIRAS LIMA, LELÉ – ROMANO GUERRA EDITORA

4º – CIDADES SUSTENTÁVEIS, CIDADES INTELIGENTES: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NUM PLANETA URBANO – CARLOS LEITE E JULIANA DI CESARE MARQUES AWAD – BOOKMAN COMPANHIA EDITORA

5º – PAISAGISMO BRASILEIRO NA VIRADA DO SÉCULO: 1990-2010 – SILVIO SOARES MACEDO – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E EDITORA UNICAMP

6º – CIDADES CRIATIVAS – ANA CARLA FONSECA REIS – SESI SP EDITORA

7º – ARQUITETURA NA ERA DIGITAL-FINANCEIRA: DESENHO, CANTEIRO E RENDA DA FORMA – PEDRO FIORI ARANTES – EDITORA 34

8º – CENTRO CULTURAL SÃO PAULO – ESPAÇO E VIDA – FERNANDO SERAPIÃO – MONOLITO

9º – A QUESTÃO DA HABITAÇÃO EM MUNICÍPIOS PERIURBANOS NA AMAZÔNIA – JOANA VALENTE SANTANA, ANNA CAROLINA GOMES HOLANDA, ALDEBARAN DO SOCORRO FARIAS DE MOURA (ORGS) – EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

10º – MOBILIDADE URBANA E CIDADANIA – EDUARDO ALCÂNTARA DE VASCONCELLOS – EDITORA SENAC

5 ARTES E FOTOGRAFIA

1º – ESTOU AQUI. SEMPRE ESTIVE. SEMPRE ESTAREI: INDÍGENAS DO BRASIL SUAS IMAGENS (1505-1955) – CARLOS EUGÊNIO MARCONDES DE MOURA – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

2º – HISTÓRIA DA CARICATURA BRASILEIRA – OS PRECURSORES E A CONSOLIDAÇÃO DA CARICATURA NO BRASIL – LUCIANO MAGNO – GALA EDIÇÕES DE ARTE

3º – HISTÓRIA DO TEATRO BRASILEIRO VOLUME I – JOÃO ROBERTO FARIA – EDIÇÕES SESC SP

4º – OS ARTISTAS BRASILEIROS NA ESCOLA DE PARIS: ANOS 1920 – MARTA ROSSETTI BAPTISTA – EDITORA 34

5º – O OUTRO LADO DA IMAGEM E OUTROS TEXTOS: A POÉTICA DE REGINA SILVEIRA – ADOLFO MONTEJO NAVAS – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

6º – IMAGENS DA NAÇÃO: BRASILEIROS NA FOTODOCUMENTAÇÃO DE 1940 ATÉ O FINAL DO SÉCULO XX – MARIA BEATRIZ COELHO – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EDITORA UFMG E IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

7º – UM OLHAR SOBRE O BRASIL: A FOTOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA NAÇÃO, 1833-2003 – BORIS KOSSOY (COORDENADOR) – EDITORA OBJETIVA

8º – CAVERNAS NO BRASIL – BELEZA E HUMANIDADE – ADRIANO GAMBARINI – METALIVROS

9º – TEIMOSIA DA IMAGINAÇÃO – DEZ ARTISTAS BRASILEIROS – INSTITUTO DO IMAGINÁRIO DO POVO BRASILEIRO – EDITORA WMF MARTINS FONTES

10º – ENTRE MORROS: CLAUDIA JAGUARIBE – CLAUDIA JAGUARIBE – COSAC NAIFY

BIOGRAFIA

1º – MARIGHELLA – O GUERRILHEIRO QUE INCENDIOU O MUNDO – MÁRIO MAGALHÃES – COMPANHIA DAS LETRAS

2º – A CARNE E O SANGUE – MARY DEL PRIORE – EDITORA ROCCO

3º – ENTRE SEM BATER – A VIDA DE APPARÍCIO TORELLY, O BARÃO DE ITARARÉ – CLÁUDIO FIGUEIREDO – CASA DA PALAVRA

4º – O TRIUNFO DO FRACASSO – MARIA LUCIA GARCIA PALLARES-BURKE – EDITORA UNESP

5º – GETÚLIO: DOS ANOS DE FORMAÇÃO À CONQUISTA DO PODER (1882-1930) – LIRA NETO – COMPANHIA DAS LETRAS

6º – JOSÉ BONIFÁCIO – MIRIAM DOLHNIKOFF – COMPANHIA DAS LETRAS

7º – DOLORES DURAN – RODRIGO FAOUR – EDITORA RECORD

8º – O QUE OS CEGOS ESTÃO SONHANDO? COM O DIÁRIO DE LILI JAFFE (1944-1945) – NOEMI JAFFE – EDITORA 34

9º – A QUEDA – DIOGO MAINARDI – EDITORA RECORD

10º – TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA PRA CONTAR – MUSEU DA PESSOA – EDITORA OLHARES

CIÊNCIAS EXATAS, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

1º – OPERAÇÕES UNITÁRIAS PARA QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E ENGENHEIROS – FUNDAMENTOS E OPERAÇÕES UNITÁRIAS DO ESCOAMENTO DE FLUÍDOS – LUIZ ROBERTO TERRON – GEN | GRUPO EDITORIAL NACIONAL

2º – HISTÓRIA DA MATEMÁTICA – TATIANA ROQUE – ZAHAR

3º – BECQUEREL E A DESCOBERTA DA RADIOATIVIDADE: UMA ANÁLISE CRÍTICA – ROBERTO DE ANDRADE MARTINS – EDITORA LIVRARIA DA FÍSICA E EDITORA EDUEPB

4º – MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA – VOL 1 – FRANCO BRUNETTI – EDITORA EDGARD BLUCHER

5º – GRAFOS – ELIZABETH GOLDBARG, MARCO GOLDBARG – ELSEVIER EDITORA

6º – DICIONÁRIO TÉCNICO INDUSTRIAL DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES – CLÁUDIO REYNALDO BARBOSA DE SOUZA, NÚBIA MOURA RIBEIRO E RENELSON RIBEIRO SAMPAIO – EDUNEB

7º – GESTÃO AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUTIVAS – PAULO ADISSI, FRANCISCO ALVES PINHEIRO E ROSANGELA DA SILVA CARDOSO – ELSEVIER EDITORA

8º – TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR VOLUMES 1,2,3,4,5 – ANTONIO CAMINHA MUNIZ NETO – SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA

8º – UM MUNDO INTEIRAMENTE NOVO SE REVELOU UMA HISTÓRIA DA TÉCNICA DAS EMULSÕES NUCLEARES – CÁSSIO LEITE VIEIRA – EDITORA LIVRARIA DA FÍSICA

9º – ENGRENAGENS CILÍNDRICAS – DA CONCEPÇÃO À FABRICAÇÃO – NORBERTO MAZZO – EDITORA EDGARD BLUCHER

10º – FUNDIÇÃO ARTÍSTICA – ÁREA METALÚRGICA – INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS – SENAI-SP



CIÊNCIAS HUMANAS

1º – MUTAÇÕES: ELOGIO À PREGUIÇA – ADAUTO NOVAES – EDIÇÕES SESC SP

2º – A POLÍTICA DO PRECARIADO: DO POPULISMO À HEGEMONIA LULISTA – RUY BRAGA – BOITEMPO EDITORIAL

3º – OS SENTIDOS DO LULISMO – ANDRÉ SINGER – COMPANHIA DAS LETRAS

4º – AVERRÓIS: A ARTE DE GOVERNAR (UMA LEITURA ARISTOTELIZANTE DA REPÚBLICA) – ROSALIE HELENA DE SOUZA PEREIRA – EDITORA PERSPECTIVA

5º – O PROFETA E O PRINCIPAL: A AÇÃO POLÍTICA AMERÍNDIA E SEUS PERSONAGENS – RENATO SZTUTMAN – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

6º – PENSAMENTO ALEMÃO NO SÉCULO XX: GRANDES PROTAGONISTAS E RECEPÇÃO DAS OBRAS NO BRASIL, VOLUME II – JORGE DE ALMEIDA E WOLFGANG BADER (ORGS) – COSAC NAIFY

7º – O ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL NA IDADE DA RAZÃO – A REINVENÇÃO DO ESTADO SOCIAL NO MUNDO CONTEMPORÂNEO – CELIA LESSA KERSTENETZKY – ELSEVIER EDITORA

8º – A ORALIDADE PERDIDA: ENSAIOS DAS PRÁTICAS LETRADAS – ANDREA DAHER – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

9º – A CONSTRUÇÃO NACIONAL: 1930-1889 – JOSÉ MURILO DE CARVALHO (COORDENADOR) – EDITORA OBJETIVA

10º – A ABERTURA PARA O MUNDO: 1889-1930 – LILIA MORITZ SCHWARCZ (COORDENADORA) – EDITORA OBJETIVA

10º – BRASIL PERIFERIA(S): A COMUNICAÇÃO INSURGENTE DO HIP-HOP – ANDRÉIA MOASSAB – EDITORA DA PUC-SP

CIÊNCIAS NATURAIS

1º – FLORA DAS CAATINGAS DO RIO SÃO FRANCISCO – HISTÓRIA NATURAL E CONSERVAÇÃO – JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA FILHO – ANDREA JAKOBSSON ESTÚDIO EDITORIAL

2º – POLINIZADORES NO BRASIL: CONTRIBUIÇÃO E PERSPECTIVAS PARA A BIODIVERSIDADE, USO SUSTENTÁVEL, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS – VERA LUCIA IMPERATRIZ FONSECA, DORA ANN LANGE CANHOS, DENISE DE ARAUJO ALVES E ANTONIO MAURO SARAIVA – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

3º – A VIAGEM AO BRASIL DE MARIANNE NORTH 1872-1873 – JULIO BANDEIRA – EDITORA SEXTANTE

4º – BIOMAS BRASILEIROS – RETRATOS DE UM PAÍS PLURAL – FABIO RUBIO SCARANO – CASA DA PALAVRA

5º – ESTOQUES DE CARBONO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA – MAGDA A. LIMA, ROBERT M. BODDEY, BRUNO J. R. ALVES, PEDRO L. O. DE A MACHADO E SEGUNDO URQUIAGA – EMBRAPA

6º – INSETOS DO BRASIL DIVERSIDADE E TAXONOMIA – JOSÉ ALBERTINO RAFAEL, GABRIEL A. R. MELO, CLAUDIO J. B. DE CARVALHO, SÔNIA A. CASARI E REGINALDO CONSTANTINO – HOLOS EDITORA

7º – A TERRA DOS ARUÃ: UMA HISTÓRIA ECOLÓGICA DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ – PEDRO LUIZ BRAGA LISBOA – MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

8º – ENGENHARIA AMBIENTAL – DAVI GASPARINI E MARIA CALIJURI – ELSEVIER EDITORA

9º – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – ANDRÉ HENRIQUE ROSA, LEONARDO FERNANDES FRACETO E VIVIANE MOSCHINI-CARLOS – BOOKMAN COMPANHIA EDITORA

10º – TÓPICOS SOBRE INFILTRAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA APLICADAS A SOLOS TROPICAIS – JOSÉ CAMAPUM DE CARVALHO, GILSON DE FARIAS NEVES GITIRANA JUNIOR, EUFROSINA TEREZINHA LEÃO CARVALHO – FACULDADE DE TECNOLOGIA

CIÊNCIAS DA SAÚDE

1º – ENCÉFALO – C. ISABELA S. SILVA, GIUSEPPE D’IPPOLITO, ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA, LEONARDO VEDOLIN, RENATO ADAM MENDONÇA – ELSEVIER EDITORA

2º – TRATADO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: PRINCÍPIOS, FORMAÇÃO E PRÁTICA – GUSTAVO GUSSO E JOSÉ MAURO CERATTI LOPES – ARTMED EDITORA

3º – TRATADO DE NUTRIÇAO E METABOLISMO EM CIRURGIA – ANTÔNIO CARLOS L. CAMPOS – EDITORA RUBIO

4º – TRATADO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICO – 2 VOLUMES – NÉBIA MARIA ALMEIDA DE FIGUEIREDO E WILLIAM CÉSAR ALVES MACHADO – GEN | GRUPO EDITORIAL NACIONAL

5º – PARASITOLOGIA CONTEMPORÂNEA – MARCELO URBANO FERREIRA – GEN | GRUPO EDITORIAL NACIONAL

6º – TRATADO DE COLOPROCTOLOGIA – FABIO GUILHERME C. M. DE CAMPOS, FRANCISCO SÉRGIO P. REGADAS E MAURO PINHO – EDITORA ATHENEU

7º – BIOQUÍMICA DO CONCEITO BÁSICO À CLÍNICA – WILSON ROBERTO NAVEGA LODI E VANDERLEI RODRIGUES – SARVIER EDITORA DE LIVROS MÉDICOS

8º – MANUAL DE MEDICINA DE URGÊNCIA – ANTONIO CARLOS LOPES, LETICIA SANDRE VENDRAME, HÉLIO PENNA GUIMARÃES E RENATO DELASCIO LOPES – EDITORA ATHENEU

9º – ULTRASSONOGRAFIA VASCULAR – CORRELAÇÃO COM ANGIOTOMOGRAFIA – CARLOS VENTURA – EDITORA REVINTER

9º – NEUROCIÊNCIAS DIÁLOGO E INTERSEÇÕES – VANDERSON ESPIRIDIÃO ANTÔNIO – EDITORA RUBIO

10º – DESAFIOS DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EM GERIATRIA – JULIO CESAR MORIGUTI, NEREIDA KILZA DA COSTA LIMA E EDUARDO FERRIOLLI – EDITORA ATHENEU

10º – ERGOMETRIA TEORIA E PRÁTICA – AUGUSTO UCHIDA, ALEXANDRE MURAD NETO, WILLIAM AZEM CHALELA – EDITORA MANOLE

COMUNICAÇÃO

1º – HISTÓRIA DO JORNALISMO ITINERÁRIO CRÍTICO, MOSAICO CONTEXTUAL – JOSÉ MARQUES DE MELO – PAULUS

2º – HISTÓRIA DA IMPRENSA PAULISTA – OSCAR PILAGALLO – PUBLIFOLHA

3º – A NOTÍCIA COMO FÁBULA: REALIDADE E FICÇÃO SE CONFUNDEM NA MÍDIA – RENATO MODERNELL – EDITORA MACKENZIE E SUMMUS EDITORIAL

4º – NO JORNALISMO NÃO HÁ FIBROSE – FELIPE PENA – EDITORA CASSARÁ

5º – RADIODIFUSÃO NO BRASIL: PODER, POLÍTICA, PRESTÍGIO E INFLUÊNCIA – GENIRA CHAGAS – EDITORA ATLAS

6º – HISTÓRIA DAS LIVRARIAS CARIOCAS – UBIRATAN MACHADO – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

7º – HISTÓRIA E CULTURA ESTUDANTIL: REVISTAS NA USP – JOSÉ TAVARES CORREIA DE LIRA – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

8º – MANUAL DE JORNALISMO PARA RÁDIO, TV E NOVAS MÍDIAS – HERÓDOTO BARBEIRO E PAULO RODOLFO DE LIMA – ELSEVIER EDITORA

9º – DESIGN PARA UM MUNDO COMPLEXO – RAFAEL CARDOSO – COSAC NAIFY

10º – MIDIATIZAÇÃO DA CIÊNCIA – CENÁRIOS, DESAFIOS, POSSIBILIDADES – ANTONIO FAUSTO NETO – EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (EDUEPB)

CONTOS E CRÔNICAS

1º – DIÁLOGOS IMPOSSÍVEIS – LUIS FERNANDO VERISSIMO – EDITORA OBJETIVA

2º – PÁGINAS SEM GLÓRIA – SÉRGIO SANT’ANNA – COMPANHIA DAS LETRAS

3º – AQUELA ÁGUA TODA – JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA – COSAC NAIFY

4º – ESSA COISA BRILHANTE QUE É A CHUVA – CÍNTIA MOSCOVICH – EDITORA RECORD

5º – GARRANCHOS – GRACILIANO RAMOS – EDITORA RECORD

6º – CHEIRO DE CHOCOLATE E OUTRAS HISTÓRIAS – RONIWALTER JATOBÁ – EDITORA NOVA ALEXANDRIA

6º – BEM-VINDO – HISTÓRIAS COM AS CIDADES DE NOMES MAIS BONITOS E MISTERIOSOS DO BRASIL – FABRÍCIO CARPINEJAR – BERTRAND BRASIL

7º – A VERDADEIRA HISTÓRIA DO ALFABETO – E ALGUNS VERBETES DE UM DICIONÁRIO – NOEMI JAFFE – COMPANHIA DAS LETRAS

8º – O TEMPO EM ESTADO SÓLIDO – TÉRCIA MONTENEGRO – GRUA LIVROS

9º – REVEILLON E OUTROS DIAS – RAFAEL GALLO – EDITORA RECORD

10º – VENTO SOBRE TERRA VERMELHA – CAIO RITER – 8INVERSO

10º – COPACABANA DREAMS – NATÉRCIA PONTES – COSAC NAIFY

10º – SÃO PAULO 1971-2011 – LUIZ RUFFATO, IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO, TONY BELLOTTO, VANESSA BARBARA, – EDITORA OLHARES

DIDÁTICO E PARADIDÁTICO

1º – POEMAS PROBLEMAS – RENATA BUENO – EDITORA DO BRASIL

2º – PROJETO TELÁRIS HISTÓRIA – 6º A 9º ANOS – GISLANE AZEVEDO E REINALDO SERIACOPI – EDITORA ÁTICA

3º – CADA MACACO NO SEU GALHO – ANNA FLORA – EDITORA SARAIVA

3º – UM, DOIS, TRÊS E JÁ! – BRUNA BARDINI DOS SANTOS, CARMELA BARDINI E MÁRIO CERDEIRA FIDALGO – EDITORA OPET

3º – VOO EM PORTUGUÊS – UMA VIAGEM PELOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA – CRISTINA VON – CALLIS

3º – CADERNO DE ARTES CÊNICAS – SESI SP

3º – DOM CASMURRO – FELIPE GRECO E MARIO CAU – EDITORA DEVIR

3º – GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E HISTÓRIA – CAO DOMINGUES – EDIÇÕES ESCALA EDUCACIONAL

3º – JOGOS TRADICIONAIS E A EDUCAÇÃO FÍSICA – GISELE FRANCO DE LIMA SANTOS – EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

3º – ALÉM DAS NOTAS – ANA PAULA PETERS – EDITORA OPET

4º – PREGUIÇA, CORAGEM E OUTROS BICHOS – PRISCILA PRADO – EDIÇÃO DA AUTORA

5º – LABIRINTOS: PARQUES NACIONAIS – NURIT BENSUSAN – EDITORA PEIRÓPOLIS

6º – TRAÇO E PROSA – ODILON MORAES, RONA HANNING E MAURÍCIO PARAGUASSU – COSAC NAIFY

6º – PROGRAMA DEIXA EU FALAR SOBRE… CRACK – ALUNO, EDUCADOR E FAMÍLIA – JOSÉ RICARDO MOREIRA E JULIA SCANDIUCI FIGUEIREDO – AYMARÁ EDUCAÇÃO

7º – MEUS HERÓIS NÃO VIRARAM ESTÁTUA – LUIZ BOLOGNESI E PEDRO PUNTONI – EDITORA ÁTICA

8º – A FÍSICA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ALEXANDRE LAGO E FERNANDO CABRAL – BASE EDITORIAL

9º – FAZER POLÍTICA PRA QUÊ? – LIA ZATZ – EDITORA MODERNA

9º – DESVENDANDO A BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA – MÁRCIO COELHO E ANA FAVARETTO – EDITORA SARAIVA

9º – BRINQUEDOS CANTADOS – MÔNICA SIMAS E VERA LÚCIA DIAS – CALLIS

10º – EDUCADOR: SALA DOS PROFESSORES – MARIA REGINA PRADO, PAULO CORREA BARBOSA E FABIANA PRADO – EDITORA SENAC

DIREITO

1º – EDUCAÇÃO JURÍDICA – VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA, SAMYRA HAYDÊE DAL FARRA NASPOLINI SANCHES E MÔNICA BONETTI COUTO (ORGS.) – EDITORA SARAIVA

2º – CRIANÇA OU SOLDADO? O DIREITO INTERNACIONAL E O RECRUTAMENTO DE CRIANÇAS POR GRUPOS ARMADOS – GABRIELA RODRIGUES SAAB RIVA – EDITORA UNIVERSITÁRIA DA UFPE

2º – PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: SUSTENTABILIDADE E DISCIPLINA JURÍDICA – ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO – EDITORA ATLAS

2º – A CRISE ATUAL DO CAPITALISMO – ANTÓNIO JOSÉ AVELÃS NUNES – REVISTA DOS TRIBUNAIS

3º – DIREITO CONSTITUCIONAL DA EMPRESA – ANDRÉ RAMOS TAVARES – GEN | GRUPO EDITORIAL NACIONAL

4º – AVENTURA E LEGADO NO ENSINO JURÍDICO – ADVENTURE AND LEGACY IN LEGAL EDUCATION – GABRIEL LACERDA, JOAQUIM FALCÃO E TÂNIA RANGEL- EDITORA FGV DIREITO RIO

5º – DIREITOS DO PACIENTE – ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO E WILSON RICARDO LIGIERA (COORDS.) – EDITORA SARAIVA

6º – O NOVO DIREITO PRIVADO E A PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS – CLAUDIA LIMA MARQUES E BRUNO MIRAGEM – REVISTA DOS TRIBUNAIS

7º – DIÁLOGO DAS FONTES – CLAUDIA LIMA MARQUES (COORD.) – REVISTA DOS TRIBUNAIS

8º – BIOÉTICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS – DÉBORA GOZZO E WILSON RICARDO LIGIERA (ORGS.) – EDITORA SARAIVA

8º – MANUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CAROLINA VALENÇA FERRAZ, GEORGE SALOMÃO LEITE, GLAUBER SALOMÃO LEITE E GLAUCO SALOMÃO LEITE (COORDS.) – EDITORA SARAIVA

9º – SÉRIE DIREITO EM DEBATE – DDJ – PENSAR O BRASIL – PROBLEMAS NACIONAIS À LUZ DO DIREITO – JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ (ORG.) – EDITORA SARAIVA / FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

10º – ESTUDOS AVANÇADOS DE DIREITOS HUMANOS – MARIELA ANTONIAZZI, ARMIN BOGDANDY E FLAVIA PIOVESAN (COORDS.) – ELSEVIER EDITORA

10º – A MACROMORADA CULTURAL E DIREITO FUNDAMENTO: OS NOVOS RUMOS DO MEIO AMBIENTE CULTURAL – WILLIAM FRACALOSSI – UNICORPORE – EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVAS

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS

1º – BELÍNDIA 2.0: FÁBULAS E ENSAIOS SOBRE O PAÍS DOS CONTRASTES – EDMAR BACHA – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

2º – AS LEIS SECRETAS DA ECONOMIA – GUSTAVO H. B. FRANCO – ZAHAR

3º – RESILIÊNCIA – PAULO YAZIGI SABBAG – ELSEVIER EDITORA

4º – DESENVOLVIMENTO HUMANO, “INDÚSTRIAS CRIATIVAS”, FAVELAS E “OS ESTATUTOS DO HOMEM” (ODE AO AMOR, À VIDA E À LIBERDADE) – JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO (COORD.) – EDITORA JOSÉ OLYMPIO

5º – BRASIL DOS BANCOS – FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

6º – CUIDADO E CUIDADORAS: AS VÁRIAS FACES DO TRABALHO DO CARE – HELENA HIRATA E NADYA ARAUJO GUIMARÃES – ATLAS

7º – A DINÂMICA DO SISTEMA PRODUTIVO DA SAÚDE: INOVAÇÃO E COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL – CARLOS A. GRABOIS GADELHA, JOSÉ MALDONADO, MARCO VARGAS, PEDRO R. BARBOSA E LAÍS SILVEIRA COSTA – EDITORA FIOCRUZ

7º – ANÁLISE AVANÇADA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: UMA ABORDAGEM CRÍTICA – ELISEU MARTINS, JOSEDILTON ALVES DINIZ E GILBERTO JOSÉ MIRANDA – EDITORA ATLAS

8º – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2012-2050 – FERNANDO ALMEIDA – ELSEVIER EDITORA

9º – MUITO TRABALHO, POUCO STRESS: CONHEÇA JOE LABOR, E TALVEZ UM POUCO MAIS SOBRE VOCÊ – ANDRÉ CALDEIRA – EDITORA ÉVORA

10º – NOVA CLASSE MÉDIA? – O TRABALHO NA BASE DA PIRÂMIDE SOCIAL BRASILEIRA – MARCIO POCHMANN – BOITEMPO EDITORIAL

10º – GESTÃO DE NATUREZA PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE – ARLINDO PHILIPPI JR. – EDITORA MANOLE

EDUCAÇÃO

1º – INTERAÇÕES – JOSCA AILINE BAROUKH (COORD.), MARIA CRISTINA ALVES (ORG.) – EDITORA EDGARD BLUCHER

2º – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ALFABETIZAÇÃO: ESPAÇO, TEMPO E CORPOREIDADE – LUCIANA PICCOLI E PATRÍCIA CAMINI – EDELBRA EDITORA

2º – TEMAS DE PEDAGOGIA – DIÁLOGOS ENTRE DIDÁTICA E CURRÍCULO – JOSÉ CARLOS LIBÂNEO E NILDA ALVES – CORTEZ EDITORA

2º – SÉRIE EDUCAÇÃO – DIDÁTICA GERAL – BRUNO TARANTO MALHEIROS – GEN | GRUPO EDITORIAL NACIONAL

2º – COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM: OUTRA ESCOLA É POSSÍVEL – ROSELI RODRIGUES DE MELLO, FABIANA MARINI BRAGA E VANESSA GABASSA – EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

3º – METODOLOGIA DO ENSINO DE FILOSOFIA: UMA DIDÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO – SÍLVIO GALLO – EDITORA PAPIRUS

4º – EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE UMA RELAÇÃO INTRÍNSECA – DANIEL LUZZI – EDITORA MANOLE

5º – CRIATIVIDADE BRASILEIRA GASTRONOMIA, DESIGN, MODA – ANDRÉA NACCACHE – EDITORA MANOLE

5º – MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL – GISLAINE COIMBRA BUDEL E MARCOS MEIER – EDITORA IBPEX

5º – ESCRITA NAS SÉRIES INICIAIS – ELIZABETH BALDI – EDITORA PROJETO

5º – PLANEJAMENTO DE ENSINO E AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR-PEARE – SENAI-SP – SESI SENAI

5º – O CARÁTER EDUCATIVO DO MOVIMENTO INDÍGENA BRASILEIRO (1970-1990) – DANIEL MUNDURUKU – EDITORA PAULINAS

5º – SÉRIE EDUCAÇÃO – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO – SÍLVIA MARQUES – GEN | GRUPO EDITORIAL NACIONAL

5º – CANÇÃO POPULAR BRASILEIRA E ENSINO DE HISTÓRIA: PALAVRAS, SONS E TANTOS SENTIDOS – MIRIAM HERMETO – AUTÊNTICA EDITORA

5º – POESIA INFANTIL E JUVENIL BRASILEIRA – VERA TEIXEIRA DE AGUIAR E JOÃO LUÍS CECCANTINI – CULTURA ACADÊMICA EDITORA E NÚCLEO EDITORIAL PROLEITURA

5º – MANUAL DE REFLEXÕES SOBRE BOAS PRÁTICAS DE LEITURA – GILDA CARVALHO, DANIELA B. VERSIANI E ELIANA YUNES – EDITORA UNESP

6º – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DO RIO NEGRO 1998-2011 – FLORA DIAS CABALZAR (ORG.) – INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

7º – EDUCAÇÃO NOS TERREIROS E COMO A ESCOLA SE RELACIONA COM AS CRIANÇAS DE CANDOMBLÉ – STELA GUEDES CAPUTO – PALLAS EDITORA

8º – ARTE EM QUESTÕES – ISABEL A. MARQUES E FÁBIO BRAZIL – DIGITEXTO

9º – SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA – ARTUR GOMES DE MORAIS – EDITORA MELHORAMENTOS

10º – MOBIMENTO: EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO MOBILE – WAGNER MERIJE – EDITORA PEIRÓPOLIS

GASTRONOMIA

1º – CHEFS CAFÉ – CARLOS A. ANDREOTTI – EDITORA MELHORAMENTOS

2º – COZINHA DE ESTAR – RITA LOBO – COMPANHIA DAS LETRAS

3º – FELIPE BRONZE: COZINHA BRASILEIRA DE VANGUARDA – FELIPE BRONZE – EDITORA SEXTANTE

4º – A COR DO SABOR – JO TAKAHASHI – EDITORA MELHORAMENTOS

5º – CARNES E CHURRASCO – MARCOS BASSI – EDITORA SENAC

6º – MARCA DE CHEF – LUIZ AUGUSTO XAVIER, JUNIOR DURSKI E ALEXANDRE MAZZO – EDITORA GAZETA DO POVO

6º – TROCAS INTELIGENTES – SONJA SALLES – EDITORA RUBIO

7º – COMIDINHAS VEGETARIANAS – RITA TARABORELLI – PUBLIFOLHA

8º – ITALIANO NA COZINHA – APRENDA ITALIANO COM AS RECEITAS, HISTÓRIAS E SEGREDOS DA COZINHA CASEIRA DA ITÁLIA – ANGELA MELA – DISAL EDITORA

9º – MINIDICIONÁRIO DE ENOLOGIA EM 6 IDIOMAS – ROBERTA MALTA SALDANHA – EDITORA SENAC RIO DE JANEIRO

10º – BOLO DE AVÓ: 60 RECEITAS FÁCEIS, ECONÔMICAS E COM GOSTO DE INFÂNCIA! – ANDRÉ BOCCATO – EDITORA SENAC

INFANTIL

1º – FELIZES QUASE SEMPRE – ANTONIO PRATA – EDITORA 34

2º – OS 33 PORQUINHOS – JOSÉ ROBERTO TORERO E MARCUS AURELIUS PIMENTA – EDITORA OBJETIVA

3º – ELA TEM OLHOS DE CÉU – SOCORRO ACIOLI E MATEUS RIOS – EDITORA GAIVOTA

4º – A PEDRA NA PRAÇA – ANA SOFIA MARIZ E TATIANA MARIZ – EDITORA ROVELLE

5º – ERA UMA VEZ DUAS LINHAS – ALONSO ALVAREZ – EDITORA ILUMINURAS

5º – CONTOS DA TERRA DO GELO – ROGÉRIO ANDRADE BARBOSA – EDITORA DO BRASIL

5º – CAIXINHA DE GUARDAR O TEMPO – ALESSANDRA ROSCOE – EDITORA GAIVOTA

5º – OS MENINOS DE MARTE – ZIRALDO – EDITORA MELHORAMENTOS

5º – A ILHA DO CROCODILO – CONTOS E LENDAS DO TIMOR-LESTE – GERALDO COSTA – EDITORA FTD

5º – VISITA À BALEIA – PAULO VENTURELLI – EDITORA POSITIVO

6º – PSSSSSSSSSSSSSIU! – SILVANA TAVANO E DANIEL KONDO – EDITORA CALLIS

7º – PRIMEIRA PALAVRA – TINO FREITAS – ABACATTE EDITORIAL

8º – COM AFETO E ALFABETO – DILAN CAMARGO – EDELBRA EDITORA

8º – TOM – ANDRÉ NEVES – EDITORA PROJETO

9º – ESTRELAS DE SÃO JOÃO – GRAZIELA BOZANO HETZEL – MANATI PRODUÇÕES EDITORIAIS

10º – CULTURA – ARNALDO ANTUNES – EDITORA ILUMINURAS

JUVENIL

1º – NAMÍBIA, NÃO! – ALDRI ANUNCIAÇÃO – EDUFBA

2º – OS ANJOS CONTAM HISTÓRIAS – LUIZ ANTONIO AGUIAR – MELHORAMENTOS

3º – MEIO CIRCULANTE – EDISON RODRIGUES FILHO – EDITORA MELHORAMENTOS

4º – DECIFRANDO ÂNGELO – LUÍS DILL – EDITORA SCIPIONE

5º – OURO DENTRO DA CABEÇA – MARIA VALÉRIA REZENDE – AUTÊNTICA EDITORA

6º – EDGAR ALLAN POE: O MAGO DO TERROR – JEANETTE ROZSAS – EDITORA MELHORAMENTOS

7º – VICENTE EM PALAVRAS – CAIO RITER – EDITORA LÊ

7º – SEQUESTRO NO CIBERMUNDO – MARCO TÚLIO COSTA – EDITORA FTD

8º – SHUI ENTRE OS VERMES DA SUPERFÍCIE – PAULO GARFUNKEL – SESI SP EDITORA

9º – TÁ FALANDO GREGO? – RICARDO HOFSTETTER – EDITORA ROCCO

10º – O HOMEM QUE SABIA A HORA DE MORRER – ADELICE SOUZA – EDITORA ESCRITURAS

POESIA

1º – A VOZ DO VENTRILOQUO – ADEMIR ASSUNÇÃO – V DE MOURA MENDONÇA – LIVROS

2º – PORVENTURA – ANTONIO CICERO – EDITORA RECORD

3º – RAYMUNDO CURUPYRA, O CAYPORA – GLAUCO MATTOSO – ALAÚDE EDITORIAL

4º – DESTE LUGAR – PAULO FRANCHETTI – ATELIÊ EDITORIAL

5º – FORMAS DO NADA – PAULO HENRIQUES BRITTO – COMPANHIA DAS LETRAS

6º – UM ÚTERO É DO TAMANHO DE UM PUNHO – ANGÉLICA FREITAS – COSAC NAIFY

7º – O AMOR E DEPOIS – MARIANA IANELLI – EDITORA ILUMINURAS

7º – A PRAÇA AZUL E TEMPO DE VIDRO – SAMARONE LIMA – EDITORA PAÉS

8º – VÁRIO SOM – ELISA ANDRADE BUZZO – PATUÁ

9º – VARIAÇÕES DO MAR – JOSOALDO LIMA RÊGO – 7LETRAS

10º – A CICATRIZ DE MARILYN MONROE – CONTADOR BORGES – EDITORA ILUMINURAS

PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

1º – O SUJEITO NA CONTEMPORANEIDADE – JOEL BIRMAN – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

2º – INCONSCIENTE E RESPONSABILIDADE PSICANÁLISE DO SÉCULO XXI – JORGE FORBES – EDITORA MANOLE

3º – PSIQUISMO E VIDA: SOBRE A NOÇÃO DE TRIEB NAS OBRAS DE FREUD, SCHOPENHAUER E NIETZSCHE – EDUARDO RIBEIRO DA FONSECA – EDITORA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

4º – OBSESSÃO E PSICANÁLISE DEPOIS DE FREUD – GUSTAVO ADOLFO RAMOS – EDITORA DA UNICAMP

5º – A MÚSICA DO TEMPO INFINITO – TALES AM. AB’SÁBER – COSAC NAIFY

6º – O INCONSCIENTE: ONDE MORA O DESEJO – DANIEL OMAR PEREZ – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

7º – A PSICOLOGIA E O PROBLEMA MENTE-CORPO: UMA NOVA PROPOSTA PARA A IMPONDERÁVEL EPISTEMOLOGIA DA CONSCIÊNCIA – CESAR REY XAVIER – EDITORA JURUÁ

8º – LOUCOS E DEGENERADOS: UMA GENEALOGIA DA PSIQUIATRIA AMPLIADA – SANDRA CAPONI – EDITORA FIOCRUZ

9º – ETIMOLOGIA DE TERMOS PSICANALÍTICOS – DAVID E ZIMERMAN – ARTMED EDITORA

10º – BALINT EM SETE LIÇÕES – LUÍS CLAUDIO FIGUEIREDO, GINA TAMBURRINO, MARINA RIBEIRO – EDITORA ESCUTA

REPORTAGEM

1º – AS DUAS GUERRAS DE VLADO HERZOG: DA PERSEGUIÇÃO NAZISTA NA EUROPA À MORTE SOB TORTURA NO BRASIL – AUDÁLIO DANTAS – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

2º – DIAS DE INFERNO NA SÍRIA – KLESTER CAVALCANTI – EDITORA SARAIVA

3º – MÃOS QUE FAZEM HISTÓRIA – CRISTINA PIONER E GERMANA CABRAL – EDITORA VERDES MARES

4º – DIGNIDADE! – VÁRIOS AUTORES – LEYA

5º – CARCEREIROS – DRAUZIO VARELLA – COMPANHIA DAS LETRAS

6º – 1943 ROOSEVELT E VARGAS EM NATAL – ROBERTO MUYLAERT – EDITORA BÚSSOLA

7º – LUZES DA ÁFRICA: PAI E FILHO EM BUSCA DA ALMA DE UM CONTINENTE – HAROLDO CASTRO – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

8º – U-507 – O SUBMARINO QUE AFUNDOU O BRASIL NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – MARCELO MONTEIRO – EDITORA SCHOBA

9º – NABUCO EM PRETOS E BRANCOS – FABIANA MORAES – MASSANGANA

10º – O FOLE RONCOU! UMA HISTÓRIA DO FORRÓ – CARLOS MARCELO E ROSUALDO RODRIGUES – EDITORA ZAHAR

ROMANCE

1º – O MENDIGO QUE SABIA DE COR OS ADÁGIOS DE ERASMO DE ROTTERDAM – EVANDRO AFFONSO FERREIRA – EDITORA RECORD

2º – BARBA ENSOPADA DE SANGUE – DANIEL GALERA – COMPANHIA DAS LETRAS

3º – O QUE DEU PARA FAZER EM MATÉRIA DE HISTÓRIA DE AMOR – ELVIRA VIGNA – COMPANHIA DAS LETRAS

4º – MAR AZUL – PALOMA VIDAL – EDITORA ROCCO

5º – SAGRADA FAMÍLIA – ZUENIR VENTURA – EDITORA OBJETIVA

6º – O CÉU DOS SUICIDAS – RICARDO LÍSIAS – EDITORA OBJETIVA

7º – QUIÇÁ – LUISA GEISLER – EDITORA RECORD

8º – CARBONO PAUTADO – MEMÓRIAS DE UM AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – RODRIGO DE SOUZA LEÃO – EDITORA RECORD

8º – VALENTIA – DEBORAH KIETZMANN GOLDEMBERG – GRUA LIVROS

9º – ERA MEU ESSE ROSTO – MARCIA TIBURI – EDITORA RECORD

10º – GLÓRIA – VICTOR HERINGER – EDITORA 7LETRAS

TEORIA/CRÍTICA LITERÁRIA

1º – A FICÇÃO E O POEMA – LUIZ COSTA LIMA – COMPANHIA DAS LETRAS

2º – CRÍTICA EM TEMPOS DE VIOLÊNCIA – JAIME GINZBURG – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E FAPESP

3º – A NARRATIVA ENGENHOSA DE MIGUEL DE CERVANTES: ESTUDOS CERVANTINOS E A RECEPÇÃO DO QUIXOTE NO BRASIL – MARIA AUGUSTA DA COSTA VIEIRA – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E FAPESP

4º – LEITURAS DE MACUNAÍMA: PRIMEIRA ONDA (1928-1936) – JOSÉ DE PAULA RAMOS JR. – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E FAPESP

5º – TEMPO REENCONTRADO: ENSAIOS SOBRE ARTE E LITERATURA – ALEXANDRE EULALIO – INSTITUTO MOREIRA SALLES E EDITORA 34

6º – PASSAGENS: LITERATURA JUDAICO-ALEMÃ ENTRE GUETO E METRÓPOLE – LUÍS SÉRGIO KRAUSZ – EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E FAPESP

7º – LITERATURAS DA FLORESTA: TEXTOS AMAZÔNICOS E CULTURA LATINO-AMERICANA – LÚCIA SÁ – EDITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

8º – CLARICE LISPECTOR: UMA LITERATURA PENSANTE – EVANDO NASCIMENTO – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

9º – A TRADUÇÃO LITERÁRIA – PAULO HENRIQUES BRITTO – EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

10º – CLARICE LISPECTOR E FRIEDRICH NIETZSCHE: UM CASO DE AMOR FATI – CLAUDIO DIAS G. – TEMPO BRASILEIRO



PROJETO GRÁFICO

1º – A LOUCA DEBAIXO DO BRANCO – EDU HIRAMA – EDITORA ROCCO

2º – O COMÉRCIO DO AÇÚCAR – BRASIL, PORTUGAL E PAÍSES BAIXOS (1595-1630) – EDUARDO VILAS BOAS – VERSAL EDITORES

3º – UMA PORTA PARA UM QUARTO ESCURO – CESAR GODOY – ALAÚDE EDITORIAL

4º – IRINEU MARINHO – IMPRENSA E CIDADE – VICTOR BURTON – GLOBO LIVROS

5º – LIVRO N-1 – ADRIANA CACCURI – EDITORA: TRIOM – CENTRO DE ESTUDOS MARINA E MARTIN HARVEY EDITORIAL

5º – LUÍS ANTÔNIO – GABRIELA – BRUNO ROMÃO, ERICA CANETO E JULIA MARÇAL – NVERSOS EDITORA

6º – A FAZENDA SÃO LUIZ DA BOA SORTE – CLAUDIA FLEURY – AMPERSAND COMUNICAÇÃO GRÁFICA – EDITORA SENAC RIO DE JANEIRO

7º – NA TEIA DO MORCEGO – CASA REX – EDITORA GAIVOTA

8º – OS 25 POEMAS DA TRISTE ALEGRIA: CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE – PAULO ANDRÉ CHAGAS – COSAC NAIFY

9º – O PANORAMA DO DESIGN GRÁFICO CONTEMPORÂNEO: A CONSTRUÇÃO, A DESCONSTRUÇÃO E A NOVA ORDEM – MARIA HELENA WERNECK BOMENY – EDITORA SENAC

10º – CONTOS MARAVILHOSOS INFANTIS E DOMÉSTICOS (1812-1815) – EDIÇÃO LIMITADA – FLÁVIA CASTENHEIRA – COSAC NAIFY

TRADUÇÃO

1º – ULYSSES – CAETANO WALDRIGUES GALINDO – COMPANHIA DAS LETRAS

2º – GRANDES ESPERANÇAS – PAULO HENRIQUES BRITTO – COMPANHIA DAS LETRAS

3º – LIVRO DAS MIL E UMA NOITES – VOLUME 4 – RAMO EGÍPCIO + ALADIM & ALI BABÁ – MAMEDE MUSTAFA JAROUCHE – GLOBO LIVROS

4º – MRS DALLOWAY – TOMAZ TADEU – AUTÊNTICA EDITORA

5º – SER E TEMPO – FAUSTO CASTILHO – TRAD – EDITORA DA UNICAMP E EDITORA VOZES

6º – O DISCURSO DO AMOR RASGADO: POEMAS, CENAS E FRAGMENTOS EM WILLIAM SHAKESPEARE – GERALDO CARNEIRO – EDITORA NOVA FRONTEIRA

7º – FICÇÃO COMPLETA: BRUNO SCHULZ – HENRYK SIEWIERSKI – COSAC NAIFY

8º – DOM QUIXOTE – ERNANI SSÓ – COMPANHIA DAS LETRAS

8º – CARTAS A NORA – SÉRGIO MEDEIROS E DIRCE WALTRICK DO AMARANTE – EDITORA ILUMINURAS

9º – CONTRA O DIA – THOMAS PYNCHON – PAULO HENRIQUES BRITTO – COMPANHIA DAS LETRAS

10º – DAS COISAS DO CAMPO – MATHEUS TREVIZAM – EDITORA DA UNICAMP

MELHOR TRADUÇÃO DE OBRA DE FICÇÃO ALEMÃO-PORTUGUÊS

1º – RETRATO DA MÃE QUANDO JOVEM – LUIS S. KRAUSZ – ALAÚDE EDITORIAL

2º – CADA DIA, CADA HORA – KRISTINA MICHAHELLES – EDITORA RECORD

3º – PENUMBRAS – MARCELO BACKES – EDITORA RECORD

4º – CONTOS MARAVILHOSOS INFANTIS E DOMÉSTICOS – CHRISTINE RÖHRIG – COSAC NAIFY

5º – SEMPRE A MESMA NEVE E SEMPRE O MESMO TIO – CLAUDIA ABELING – GLOBO LIVROS

6º – O TENENTE GUSTL – MARCELO BACKES – EDITORA RECORD

7º – NAQUELE VERÃO – JOSÉ FERES SABINO – EDITORA ILUMINURAS

8º – A GRAMA DO VIZINHO É MAIS VERDE – SAYURI ARAKAWA E PAOLA SCHMID – EDITORA EUROPA

9º – BRANCA DE NEVE TEM QUE MORRER – NELE NEUHAUS – EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX

10º – VERÃO DO MEDO – MARC BROKER E PAOLA SCHMID – EDITORA EUROPA