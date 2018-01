Romance reescreve com liberdades vida de irmã de Freud

Saiu hoje no Cadeno 2 uma entrevista que fiz com o escritor macedônio Goce Smilevski, que ficou famoso ao tirar do anonimato a irmã mais querida de Sigmund Freud, Adolfine. Havia pouquíssima informação sobre ela, então o autor inventou uma vida para ela, como em qualquer livro de ficção. Mas há outros personagens reais, e bem conhecidos, que foram incluídos, também com liberdades ficcionais, na trama – e o retrato de Freud não ficou bonito. Dá para ler a matéria e alguns trechos do livro aqui.